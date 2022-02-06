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Расписание матчей
Греция. Суперлига
АЕК - Аполлон Смирнис
АЕК - Аполлон Смирнис: обзор матча 06 февраля 2022
АЕК
06.02.2022, воскресенье, 16:00
Греция. Суперлига, 22 тур
3 : 0
Завершен
Аполлон Смирнис
52'
С. Араухо
68'
С. Цубер
71'
С. Араухо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕК - Аполлон Смирнис
85'
Желтая карточка
Н. Иоаннидис
Замена
Э. Хаджусафи
️️️️
Д. Ле Таллек
81'
Вторая желтая
М. Мохаммади
79'
Замена
Е. Шахов
️️️️
Л. Гарсия
73'
Замена
М. Танкович
️️️️
С. Цубер
72'
Замена
К. Ансарифард
️️️️
С. Араухо
72'
72'
Замена
Н. Мартинес
️️️️
С. Цилулис
ГОЛ! 3:0!
С. Араухо
71'
ГОЛ! 2:0!
С. Цубер
68'
Замена
Н. Амрабат
️️️️
Д. Йевтич
62'
58'
Замена
Н. Иоаннидис
️️️️
Н. Сигневич
58'
Замена
В. Сливка
️️️️
Р. Чибса
58'
Замена
Я. Янниотас
️️️️
Г. Памлидис
57'
Желтая карточка
Н. Якимовски
ГОЛ! 1:0!
С. Араухо
52'
Желтая карточка
М. Мохаммади
47'
Желтая карточка
Д. Ле Таллек
35'
10'
Желтая карточка
Х. Лисгарас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
7
Дарко Йевтич
ЦП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
21
Серхио Араухо
ЦФ
Главный тренер
Аргириос Янникис
Аполлон Смирнис
31
Христос Лисгарас
ЦЗ
4
Томас Рогне
ЦЗ
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
23
Сотирис Цилулис
ЦП
64
Fatjon Andoni
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
14
Николай Сигневич
ЦФ
14
Георгиос Памлидис
ЦФ
21
Василиос Витлис
ЦФ
29
Никола Якимовски
ЦФ
87
Davino Verhulst
ЦФ
АЕК
12
Лазарос Рота
ЦЗ
28
Эхсан Хаджусафи
ЦЗ
39
Нордин Амрабат
ЦП
22
Георгиос Мустакопулос
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
22
Муамер Танкович
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
Аполлон Смирнис
5
Димостенис Баксеванидис
ЦЗ
17
Jordy Tutuarima
ЦЗ
10
Николас Мартинес
ЦП
30
Giorgos Papageorgiou
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
5
Адиль Раили
ЦФ
70
Яннис Янниотас
ЦФ
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
4-1-3-2
16
Цинтотас
4
Сварнас
24
Митоглу
5
Мохаммади
22
Мишелен
6
Ле Таллек
7
Цубер
7
Йевтич
4
Шиманьски
21
Араухо
99
Гарсия
3-3-5
31
Лисгарас
4
Рогне
2
Дентакис
23
Цилулис
64
13
Чибса
14
Сигневич
87
29
Якимовски
21
Витлис
14
Памлидис
6
Ле Таллек
28
Хаджусафи
28
Хаджусафи
6
Ле Таллек
7
Йевтич
39
Амрабат
39
Амрабат
7
Йевтич
99
Гарсия
28
Шахов
28
Шахов
99
Гарсия
7
Цубер
22
Танкович
22
Танкович
7
Цубер
21
Араухо
17
Ансарифард
17
Ансарифард
21
Араухо
23
Цилулис
10
Мартинес
10
Мартинес
23
Цилулис
13
Чибса
14
Сливка
14
Сливка
13
Чибса
14
Памлидис
70
Янниотас
70
Янниотас
14
Памлидис
14
Сигневич
29
Иоаннидис
29
Иоаннидис
14
Сигневич
Остались в запасе
АЕК
Аполлон Смирнис
12
Лазарос Рота
ЦЗ
22
Георгиос Мустакопулос
ЦП
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
Главный тренер
Аргириос Янникис
5
Димостенис Баксеванидис
ЦЗ
17
Jordy Tutuarima
ЦЗ
30
Giorgos Papageorgiou
ЦП
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
5
Адиль Раили
ЦФ
Остались в запасе
12
Лазарос Рота
ЦЗ
22
Георгиос Мустакопулос
ЦП
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
Остались в запасе
5
Димостенис Баксеванидис
ЦЗ
17
Jordy Tutuarima
ЦЗ
30
Giorgos Papageorgiou
ЦП
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
5
Адиль Раили
ЦФ
Главный тренер
Аргириос Янникис
Статистика матча АЕК - Аполлон Смирнис
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 7 тур
Астерас
2 : 2
15.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 6 тур
Аполлон Смирнис
0 : 0
07.05.2022
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
5 : 1
02.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 4 тур
Аполлон Смирнис
1 : 1
16.04.2022
Волос
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
1 : 2
09.04.2022
Аполлон Смирнис
Информация о матче
Стадион:
Олимпийский
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