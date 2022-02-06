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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Гент
Брюгге - Гент: обзор матча 06 февраля 2022
Брюгге
06.02.2022, воскресенье, 15:30
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
1 : 2
Завершен
Гент
76'
Ш. Де Кетеларе
36'
Э. Юлсагер
67'
Т. Тиссудали
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брюгге - Гент
Красная карточка
Н. Ланг
90'
+6
Вторая желтая
Э. Баланта
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
Д. Торунарига
Желтая карточка
Э. Баланта
90'
+4
90'
+4
Желтая карточка
В. Оджиджа-Офое
90'
Замена
Д. Лемаич
️️️️
Т. Тиссудали
90'
Замена
Й. Маледе
️️️️
Л. Депуатр
Желтая карточка
Д. Одои
89'
Замена
Э. Соболь
️️️️
Б. Мехеле
83'
ГОЛ! 1:2!
Ш. Де Кетеларе
Пас отдал
Н. Ланг
76'
69'
Замена
Нуриу
️️️️
Э. Юлсагер
69'
Замена
В. Оджиджа-Офое
️️️️
М. Самуас
68'
Желтая карточка
Т. Тиссудали
67'
ГОЛ! 0:2!
Т. Тиссудали
Пас отдал
Л. Депуатр
Желтая карточка
Ш. Де Кетеларе
64'
Замена
Н. Ланг
️️️️
Т. Бьюкенан
64'
Замена
Э. Баланта
️️️️
М. Ритс
63'
61'
Замена
Б. Годо
️️️️
Ж. Окуму
Замена
А. Сков Ольсен
️️️️
Р. Вормер
46'
Замена
С. Адамян
️️️️
Б. Дост
46'
36'
ГОЛ! 0:1!
Э. Юлсагер
Пас отдал
Т. Тиссудали
29'
Желтая карточка
Ж. де Сар
27'
Желтая карточка
М. Самуас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Гент
33
Дави Руф
ВР
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
18
Матис Самуас
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Брюгге
24
Ник Шинтон
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
70
Ноа Ланг
ЦП
14
Сиссе Сандра
АП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
22
Саркис Адамян
ЦФ
Гент
26
Синан Болат
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
42
Элиша Овусу
ОП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
14
Йонас Маледе
ЦФ
22
Дарко Лемаич
ЦФ
3-5-1-1
22
Миньоле
34
Н'Соки
44
Мехеле
3
Одои
20
Ванакен
17
Бьюкенан
25
Вормер
23
Ритс
22
Мата
17
Де Кетеларе
12
Дост
4-4-1-1
33
Руф
33
Торунарига
2
Окуму
21
Ханше-Ольсен
17
Кастро-Монтес
24
Кумс
4
де Сар
17
Юлсагер
18
Самуас
9
Тиссудали
29
Депуатр
44
Мехеле
23
Соболь
23
Соболь
44
Мехеле
23
Ритс
3
Баланта
3
Баланта
23
Ритс
17
Бьюкенан
70
Ланг
70
Ланг
17
Бьюкенан
25
Вормер
70
Сков Ольсен
70
Сков Ольсен
25
Вормер
12
Дост
22
Адамян
22
Адамян
12
Дост
17
Юлсагер
25
Нуриу
25
Нуриу
17
Юлсагер
2
Окуму
31
Годо
31
Годо
2
Окуму
18
Самуас
8
Оджиджа-Офое
8
Оджиджа-Офое
18
Самуас
29
Депуатр
14
Маледе
14
Маледе
29
Депуатр
9
Тиссудали
22
Лемаич
22
Лемаич
9
Тиссудали
Остались в запасе
Брюгге
Гент
24
Ник Шинтон
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
13
Джек Хендри
ЦЗ
14
Сиссе Сандра
АП
Главный тренер
Алфред Схройдер
42
Элиша Овусу
ОП
26
Синан Болат
ВР
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
24
Ник Шинтон
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
13
Джек Хендри
ЦЗ
14
Сиссе Сандра
АП
Остались в запасе
42
Элиша Овусу
ОП
26
Синан Болат
ВР
Главный тренер
Алфред Схройдер
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Брюгге - Гент
3
2
5
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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