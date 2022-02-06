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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Мехелен - Беерсхот
Мехелен - Беерсхот: обзор матча 06 февраля 2022
Мехелен
06.02.2022, воскресенье, 18:00
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
3 : 2
Завершен
Беерсхот
11'
Н. Сторм
18'
У. Кюйперс
29'
Н. Сторм
62'
G. Coucke (АГ)
90+3'
R. Sanusi
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мехелен - Беерсхот
90'
+3
ГОЛ! 3:2!
R. Sanusi
Замена
Р. ван Дронгелен
️️️️
L. Bijker
86'
Замена
J. Van Hecke
️️️️
К. Мрабти
86'
Замена
Э. Йуан
️️️️
У. Кюйперс
82'
Замена
А. Ван Хоренбек
️️️️
М. Швед
79'
67'
Желтая карточка
С. Радич
64'
Замена
М. Нубисси
️️️️
Р. Хольцхаушер
62'
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
G. Coucke
Красная карточка
Н. Сторм
60'
47'
Желтая карточка
Ф. Авенатти
37'
Желтая карточка
Р. Хольцхаушер
ГОЛ! 3:0!
Н. Сторм
Пас отдал
К. Мрабти
29'
28'
Замена
И. Себауи
️️️️
M. Suzuki
ГОЛ! 2:0!
У. Кюйперс
Пас отдал
М. Швед
18'
ГОЛ! 1:0!
Н. Сторм
Пас отдал
Р. Скофс
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
14
Сэнди Уолш
ЦЗ
23
Thibault Peyre
ЦЗ
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
16
Lucas Bijker
ЦЗ
17
Роб Скофс
ЦП
5
Винисиус Соуза
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
10
Никола Сторм
ЦФ
28
Керим Мрабти
ЦФ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Беерсхот
28
Тибо де Смет
ЛЗ
20
Мохамед Реда Халаймия
ПЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
0
Wouter Biebauw
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
7
Musashi Suzuki
ЦФ
18
Ryan Sanusi
ЦФ
5
Ян Ван ден Берг
ЦФ
55
Стипе Радич
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
Мехелен
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
8
Onur Kaya
ЦП
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Беерсхот
73
Patryk Waliś
ЦП
41
Mohamed Amine Belhadj
ЦП
10
Илияс Себауи
ЦП
6
Dante Rigo
ЦП
72
Antoine Lejoly
ЦФ
38
David Mukuna-Trouet
ЦФ
99
Мариус Нубисси
ЦФ
4-2-1-3
1
14
Уолш
30
16
23
17
Скофс
5
Соуза
9
Швед
99
Кюйперс
28
Мрабти
10
Сторм
2-1-5
20
Халаймия
28
де Смет
10
Хольцхаушер
7
44
55
Радич
5
Ван ден Берг
18
16
55
ван Дронгелен
55
ван Дронгелен
16
9
Швед
5
Ван Хоренбек
5
Ван Хоренбек
9
Швед
99
Кюйперс
27
Йуан
27
Йуан
99
Кюйперс
28
Мрабти
6
6
28
Мрабти
7
10
Себауи
10
Себауи
7
10
Хольцхаушер
99
Нубисси
99
Нубисси
10
Хольцхаушер
Остались в запасе
Мехелен
Беерсхот
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
8
Onur Kaya
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
73
Patryk Waliś
ЦП
41
Mohamed Amine Belhadj
ЦП
6
Dante Rigo
ЦП
72
Antoine Lejoly
ЦФ
38
David Mukuna-Trouet
ЦФ
Остались в запасе
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
8
Onur Kaya
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Остались в запасе
73
Patryk Waliś
ЦП
41
Mohamed Amine Belhadj
ЦП
6
Dante Rigo
ЦП
72
Antoine Lejoly
ЦФ
38
David Mukuna-Trouet
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Статистика матча Мехелен - Беерсхот
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
1 : 3
09.05.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 1/2 финала
Ломмел
3 : 1
02.05.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
3 : 2
27.04.2026
Патро Эйсден
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Патро Эйсден
1 : 1
23.04.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Беерсхот
4 : 2
10.05.2025
Серкль Брюгге
Информация о матче
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