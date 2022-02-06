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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Атлетико
Барселона - Атлетико: обзор матча 06 февраля 2022
Барселона
06.02.2022, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 23 тур
4 : 2
Завершен
Атлетико
10'
Ж. Альба
21'
Гави
43'
Р. Араухо
49'
Д. Алвес
8'
Я. Карраско
58'
Л. Суарес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барселона - Атлетико
90'
Желтая карточка
Э. Эррера
89'
Желтая карточка
Д. Васс
76'
Замена
Э. Эррера
️️️️
Коке
Желтая карточка
Ф. де Йонг
72'
Замена
С. Дест
️️️️
Гави
71'
Красная карточка
Д. Алвес
69'
Замена
Н. Гонсалес
️️️️
Педри
66'
Замена
П. Обамеянг
️️️️
А. Траоре
61'
58'
ГОЛ! 4:2!
Л. Суарес
Пас отдал
Х. Хименес
56'
Замена
А. Корреа
️️️️
Ж. Феликс
55'
Замена
Рейнилду
️️️️
Т. Лемар
55'
Замена
М. Кунья
️️️️
М. Эрмосо
Желтая карточка
Ж. Альба
52'
ГОЛ! 4:1!
Д. Алвес
49'
46'
Замена
Д. Васс
️️️️
Ш. Врсалько
ГОЛ! 3:1!
Р. Араухо
Пас отдал
Ф. Торрес
43'
ГОЛ! 2:1!
Гави
Пас отдал
А. Траоре
21'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Альба
Пас отдал
Д. Алвес
10'
8'
ГОЛ! 0:1!
Я. Карраско
Пас отдал
Л. Суарес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
21
Френки де Йонг
ЦП
8
Педри
ЦП
6
Гави
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
24
Адама Траоре
ПВ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Тома Лемар
АП
79
Жоау Феликс
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Барселона
33
Нето
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
10
Эз Абде
ЛВ
6
Нико Гонсалес
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
9
Ферран Хутгла
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Атлетико
23
Бенжамин Леком
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
6
Ренан Лоди
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
10
Матеус Кунья
ЦФ
4-1-3-2
1
тер Стеген
18
Альба
33
Араухо
3
Пике
10
Алвес
5
Бускетс
21
де Йонг
8
Педри
6
Гави
14
Торрес
24
Траоре
4-2-2-2
13
Облак
24
Врсалько
15
Савич
22
Эрмосо
20
Хименес
7
Де Пауль
6
Коке
18
Лемар
10
Карраско
9
Суарес
79
Феликс
8
Педри
6
Гонсалес
6
Гонсалес
8
Педри
6
Гави
8
Дест
8
Дест
6
Гави
24
Траоре
7
Обамеянг
7
Обамеянг
24
Траоре
24
Врсалько
10
Васс
10
Васс
24
Врсалько
18
Лемар
17
Рейнилду
17
Рейнилду
18
Лемар
6
Коке
16
Эррера
16
Эррера
6
Коке
79
Феликс
10
Корреа
10
Корреа
79
Феликс
22
Эрмосо
10
Кунья
10
Кунья
22
Эрмосо
Остались в запасе
Барселона
Атлетико
33
Нето
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
10
Рики Пуч
ЦП
10
Эз Абде
ЛВ
9
Ферран Хутгла
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
23
Бенжамин Леком
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
33
Нето
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
10
Рики Пуч
ЦП
10
Эз Абде
ЛВ
9
Ферран Хутгла
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Остались в запасе
23
Бенжамин Леком
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Барселона - Атлетико
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
Okko
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