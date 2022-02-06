Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Виллем II - РКС Ваалвейк
Виллем II - РКС Ваалвейк: обзор матча 06 февраля 2022
Виллем II
06.02.2022, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 21 тур
3 : 1
Завершен
РКС Ваалвейк
8'
Т. Остинг
13'
Т. Остинг
43'
J. Hornkamp
71'
М. Крамер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виллем II - РКС Ваалвейк
86'
Желтая карточка
Р. ван дер Венне
Замена
Д. Кроули
️️️️
П. Ллонч
85'
Замена
А. Кампецис
️️️️
J. Hornkamp
84'
Замена
E. Kabangu
️️️️
Ч. Наннели
74'
Замена
Н. Мичелис
️️️️
М. Свенссон
74'
72'
Замена
И. Бель Хассани
️️️️
В. Анита
72'
Замена
L. Daneels
️️️️
А. Бюттнер
71'
ГОЛ! 3:1!
М. Крамер
Пас отдал
Я. Укили
65'
Желтая карточка
В. Анита
46'
Замена
Я. Укили
️️️️
А. Азхил
ГОЛ! 3:0!
J. Hornkamp
Пас отдал
М. Свенссон
43'
26'
Замена
Р. ван дер Венне
️️️️
Д. ван ден Бейс
ГОЛ! 2:0!
Т. Остинг
Пас отдал
М. Свенссон
13'
ГОЛ! 1:0!
Т. Остинг
Пас отдал
Д. Саддики
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виллем II
26
Йорн Брондел
ВР
3
Freek Heerkens
ЦЗ
17
Дрисс Саддики
ОП
27
Матс Келерт
ЦП
8
Поль Ллонч
ЦП
25
Тейс Остинг
АП
7
Че Наннели
ПВ
19
Jizz Hornkamp
ЦФ
28
Макс Свенссон
ЦФ
20
Leeroy Owusu
ЦФ
4
Вессел Даммерс
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
27
Finn Stokkers
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
6
Вурнон Анита
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Виллем II
17
Деррик Кен
ЛЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
2
Николаос Мичелис
ЦЗ
18
Микел Нелом
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
7
Дэн Кроули
ЦП
10
Ринго Мервелд
ЦП
7
Elton Kabangu
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
41
Maarten Schut
ЦФ
РКС Ваалвейк
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
5
Ахмед Туба
ЦЗ
2
Саид Бакари
ПЗ
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
10
Ричард ван дер Венне
АП
15
Лук Ваутерс
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
5
Тьерри Лутонда
ЦФ
5
Яссин Укили
ЦФ
17
Рой Куйперс
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
1-1-2-2-4
26
Брондел
3
17
Саддики
27
Келерт
8
Ллонч
25
Остинг
7
Наннели
19
4
Даммерс
20
28
Свенссон
3-2-1-4
1
Вессен
33
ван ден Бейс
3
Гаари
28
Бюттнер
4
Адевойе
21
Меленстен
46
Азхил
6
Анита
21
Одгор
29
Крамер
27
28
Свенссон
2
Мичелис
2
Мичелис
28
Свенссон
8
Ллонч
7
Кроули
7
Кроули
8
Ллонч
7
Наннели
7
7
7
Наннели
19
90
Кампецис
90
Кампецис
19
6
Анита
11
Бель Хассани
11
Бель Хассани
6
Анита
33
ван ден Бейс
10
ван дер Венне
10
ван дер Венне
33
ван ден Бейс
46
Азхил
5
Укили
5
Укили
46
Азхил
28
Бюттнер
14
14
28
Бюттнер
Остались в запасе
Виллем II
РКС Ваалвейк
17
Деррик Кен
ЛЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
18
Микел Нелом
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
10
Ринго Мервелд
ЦП
24
Connor van den Berg
ЦФ
41
Maarten Schut
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
5
Ахмед Туба
ЦЗ
2
Саид Бакари
ПЗ
15
Лук Ваутерс
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
5
Тьерри Лутонда
ЦФ
17
Рой Куйперс
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
17
Деррик Кен
ЛЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
18
Микел Нелом
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
10
Ринго Мервелд
ЦП
24
Connor van den Berg
ЦФ
41
Maarten Schut
ЦФ
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
5
Ахмед Туба
ЦЗ
2
Саид Бакари
ПЗ
15
Лук Ваутерс
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
5
Тьерри Лутонда
ЦФ
17
Рой Куйперс
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Виллем II - РКС Ваалвейк
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Виллем ll
Новости команд
Все
Виллем II
РКС Ваалвейк
Эредивизи: шансы «Твенте» и «Виллема II» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Виллем II» и «Зволле» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «ПСВ» и «Виллема II» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Утрехт» – «Виллем II»: кто победит в матче 8 тура Эредивизи 2026/2027
10 октября
«Аякс» – «Виллем II»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2026
15 сентября
Эредивизи: шансы «Твенте» и «Виллема II» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Виллем II» и «Зволле» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «ПСВ» и «Виллема II» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Утрехт» – «Виллем II»: кто победит в матче 8 тура Эредивизи 2026/2027
10 октября
«Аякс» – «Виллем II»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2026
15 сентября
Прогноз на точный счет матча «Фейеноорд» – «Валвейк»: Эредивизи, 33 тур, 14 мая 2025
2025.05.13 11:36
Прогноз на точный счет матча «Валвейк» – «Херенвен»: Эредивизи, 10 мая 2025
2025.05.09 12:55
Прогноз на точный счет матча «Гронинген» – «Валвейк»: Эредивизи, 3 мая 2025
2025.05.02 12:19
«РКС Ваалвейк» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 25 апреля 2025 с коэффициентом 1.95
2025.04.24 09:03
Матч Эредивизие прервали из-за травмы головы вратаря
2023.10.01 08:28
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+