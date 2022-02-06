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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Байер
Боруссия Д - Байер: обзор матча 06 февраля 2022
Боруссия Д
06.02.2022, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
2 : 5
Завершен
Байер
16'
Ж. Фримпонг (АГ)
90+1'
Ш. Тиггес
11'
М. Аканджи (АГ)
20'
Ф. Вирц
28'
Р. Андрих
53'
Д. Та
87'
М. Диаби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия Д - Байер
ГОЛ! 2:5!
Ш. Тиггес
90'
+1
89'
Замена
А. Адли
️️️️
М. Диаби
89'
Замена
Т. Фосу-Менса
️️️️
Ж. Фримпонг
87'
ГОЛ! 1:5!
М. Диаби
Пас отдал
Ж. Фримпонг
Замена
Ш. Тиггес
️️️️
М. Ройс
85'
81'
Замена
Л. Аларио
️️️️
П. Шик
81'
Замена
Ч. Арангис
️️️️
Ф. Вирц
Замена
Ю. Мукоко
️️️️
Д. Мален
79'
68'
Замена
О. Коссуну
️️️️
К. Беллараби
Замена
Д. Рейна
️️️️
Т. Азар
60'
53'
ГОЛ! 1:4!
Д. Та
46'
Желтая карточка
К. Беллараби
Замена
М. Вольф
️️️️
Т. Менье
46'
28'
ГОЛ! 1:3!
Р. Андрих
Желтая карточка
М. Дауд
26'
20'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Вирц
Пас отдал
К. Беллараби
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Ж. Фримпонг
16'
11'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Аканджи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
81
Махмуд Дауд
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
18
Марко Ройс
АП
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Байер
22
Леннарт Грил
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
8
Роберт Андрих
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
38
Карим Беллараби
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
20
Чарлес Арангис
ЦП
16
Зидан Сертдемир
ЦП
21
Амин Адли
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
4-2-3-1
1
Кобель
22
Геррейру
28
Аканджи
23
Загаду
12
Менье
81
Дауд
5
Беллингем
9
Азар
18
Ройс
8
Брандт
14
Мален
4-2-3-1
22
Грил
30
Фримпонг
4
Та
5
Хинкапе
5
Баккер
8
Андрих
26
Демирбай
38
Беллараби
7
Вирц
19
Диаби
14
Шик
12
Менье
27
Вольф
27
Вольф
12
Менье
9
Азар
10
Рейна
10
Рейна
9
Азар
18
Ройс
27
Тиггес
27
Тиггес
18
Ройс
14
Мален
14
Мукоко
14
Мукоко
14
Мален
38
Беллараби
31
Коссуну
31
Коссуну
38
Беллараби
30
Фримпонг
27
Фосу-Менса
27
Фосу-Менса
30
Фримпонг
7
Вирц
20
Арангис
20
Арангис
7
Вирц
19
Диаби
21
Адли
21
Адли
19
Диаби
14
Шик
27
Аларио
27
Аларио
14
Шик
Остались в запасе
Боруссия Д
Байер
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
Главный тренер
Марко Розе
36
Никлас Ломб
ВР
16
Зидан Сертдемир
ЦП
10
Паулиньо
ЛВ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
16
Зидан Сертдемир
ЦП
10
Паулиньо
ЛВ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Боруссия Д - Байер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
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