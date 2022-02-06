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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Антальяспор
Бешикташ - Антальяспор: обзор матча 06 февраля 2022
Бешикташ
06.02.2022, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 24 тур
0 : 0
Завершен
Антальяспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бешикташ - Антальяспор
Вторая желтая
М. Пьянич
90'
+7
Желтая карточка
М. Пьянич
90'
+6
90'
+2
Желтая карточка
Р. Боффин
Желтая карточка
Г. Ялчин
90'
+1
90'
+1
Желтая карточка
Г. Вурал
89'
Желтая карточка
В. Сары
85'
Замена
Б. Эзтюрк
️️️️
Фреди
85'
Замена
Х. Езмерт
️️️️
А. Поли
Замена
Г. Ялчин
️️️️
М. Батшуайи
83'
Желтая карточка
В. Розье
80'
Желтая карточка
Соуза
78'
75'
Замена
Х. Райт
️️️️
А. Ндао
Замена
О. Озякуп
️️️️
Н. Уйсал
74'
Замена
Соуза
️️️️
А. Тейшейра
73'
68'
Замена
Г. Байракдар
️️️️
Д. Синик
68'
Замена
У. Гаша
️️️️
Л. Адриано
Желтая карточка
Р. Геззаль
64'
Замена
К. Ларин
️️️️
Д. Боздоган
63'
Замена
Р. Геззаль
️️️️
Э. Ильхан
63'
49'
Желтая карточка
Л. Адриано
34'
Желтая карточка
Налдо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
70
Джан Боздоган
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Ондер Каравели
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
70
Догукан Синик
ЛВ
15
Андреа Поли
ЦП
20
Фернандо
ЦП
16
Фреди
АП
18
Алассан Ндао
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Бешикташ
1
Эмре Билгин
ВР
23
Велинтон
ЦЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
5
Соуза
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Антальяспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
27
Дени Милошевич
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
88
Хакан Езмерт
ЦП
27
Уссам Гаша
ПВ
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
11
Хаджи Райт
ЦФ
4-4-1-1
30
Дестаноглу
3
Монтеро
21
Вида
33
Йилмаз
19
Розье
70
Боздоган
15
Пьянич
6
Ильхан
20
Уйсал
11
Тейшейра
44
Батшуайи
4-2-2-2
25
Боффин
7
Балчи
89
Сары
5
Налдо
77
Вурал
15
Поли
20
Фернандо
16
Фреди
70
Синик
4
Адриано
18
Ндао
6
Ильхан
18
Геззаль
18
Геззаль
6
Ильхан
11
Тейшейра
5
Соуза
5
Соуза
11
Тейшейра
20
Уйсал
15
Озякуп
15
Озякуп
20
Уйсал
44
Батшуайи
50
Ялчин
50
Ялчин
44
Батшуайи
70
Боздоган
9
Ларин
9
Ларин
70
Боздоган
16
Фреди
5
Эзтюрк
5
Эзтюрк
16
Фреди
15
Поли
88
Езмерт
88
Езмерт
15
Поли
4
Адриано
27
Гаша
27
Гаша
4
Адриано
70
Синик
17
Байракдар
17
Байракдар
70
Синик
18
Ндао
11
Райт
11
Райт
18
Ндао
Остались в запасе
Бешикташ
Антальяспор
1
Эмре Билгин
ВР
23
Велинтон
ЦЗ
30
Гекхан Торе
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Ондер Каравели
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
2
Шерел Флоранус
ПЗ
27
Дени Милошевич
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
1
Эмре Билгин
ВР
23
Велинтон
ЦЗ
30
Гекхан Торе
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
Остались в запасе
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
2
Шерел Флоранус
ПЗ
27
Дени Милошевич
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
Главный тренер
Ондер Каравели
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Бешикташ - Антальяспор
5
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Информация о матче
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