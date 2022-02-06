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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гезтепе - Алтай
Гезтепе - Алтай: обзор матча 06 февраля 2022
Гезтепе
06.02.2022, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 24 тур
0 : 2
Завершен
Алтай
42'
D. Kadah (П)
49'
Тасиано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гезтепе - Алтай
90'
+4
Желтая карточка
М. Лиш
Желтая карточка
А. Нукан
90'
+4
Замена
М. Баку
️️️️
Д. Арсланажич
88'
87'
Замена
М. Надери
️️️️
К. Караташ
86'
Желтая карточка
Z. Yildirim
86'
Замена
M. Paixão
️️️️
D. Kadah
82'
Замена
Д. Бамба
️️️️
Л. Каппел
82'
Замена
Х. Тиам
️️️️
Тасиано
Желтая карточка
Д. Арсланажич
78'
Замена
А. Кара
️️️️
С. Айдогду
72'
Замена
Ф. Мубандже
️️️️
Б. Эмир
72'
70'
Замена
А. Бийого Поко
️️️️
Ö. Özkaya
Замена
Д. Тижанич
️️️️
F. di Santo
64'
49'
ГОЛ! 0:2!
Тасиано
Пас отдал
К. Караташ
Желтая карточка
О. Нвободо
45'
+2
43'
Желтая карточка
Ö. Özkaya
42'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
D. Kadah
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гезтепе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
41
Беркан Эмир
ЦЗ
33
Атындж Нукан
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
8
Сонер Айдогду
ЦП
7
Халил Акбунар
ПВ
26
Franco di Santo
ЦФ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
Алтай
1
Матеуш Лиш
ВР
14
Tolga Ünlü
ЦЗ
4
Eric Björkander
ЦЗ
88
Özgür Özkaya
ЦЗ
65
Martín Rodríguez
ЦП
16
Тасиано
ЦП
7
Леандро Каппел
ЦП
63
Deniz Kadah
ЦФ
8
Zeki Yildirim
ЦФ
88
Казымджан Караташ
ЦФ
13
Мурат Акча
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
Гезтепе
12
Кенан Пирич
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
32
Макана Баку
ЛВ
6
Атакан Канкая
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
20
Ялчин Каян
ЦП
43
Давид Тижанич
АП
7
Лоуренси
ПВ
Алтай
35
Cihan Topaloğlu
ВР
22
Мохаммад Надери
ЦЗ
38
İbrahim Öztürk
ЦЗ
25
Tugay Gündem
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
71
Андре Бийого Поко
ЦП
23
Хали Тиам
ЦП
99
Дауда Бамба
ЦФ
19
Marco Paixão
ЦФ
3-3-1-1-2
70
Эгрибаят
41
Эмир
33
Нукан
4
Анхель
15
Арсланажич
5
Нвободо
22
Алиджи
8
Айдогду
7
Акбунар
27
Ндиайе
26
3-3-4
1
Лиш
14
4
88
65
16
Тасиано
7
Каппел
13
Акча
88
Караташ
8
63
41
Эмир
29
Мубандже
29
Мубандже
41
Эмир
8
Айдогду
35
Кара
35
Кара
8
Айдогду
26
43
Тижанич
43
Тижанич
26
15
Арсланажич
32
Баку
32
Баку
15
Арсланажич
88
Караташ
22
Надери
22
Надери
88
Караташ
88
71
Бийого Поко
71
Бийого Поко
88
16
Тасиано
23
Тиам
23
Тиам
16
Тасиано
7
Каппел
99
Бамба
99
Бамба
7
Каппел
63
19
19
63
Остались в запасе
Гезтепе
Алтай
12
Кенан Пирич
ВР
47
Караман Демирташ
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
20
Ялчин Каян
ЦП
7
Лоуренси
ПВ
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
35
Cihan Topaloğlu
ВР
38
İbrahim Öztürk
ЦЗ
25
Tugay Gündem
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
Главный тренер
Мустафа Денизли
Остались в запасе
12
Кенан Пирич
ВР
47
Караман Демирташ
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
20
Ялчин Каян
ЦП
7
Лоуренси
ПВ
Остались в запасе
35
Cihan Topaloğlu
ВР
38
İbrahim Öztürk
ЦЗ
25
Tugay Gündem
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
Главный тренер
Мустафа Денизли
Статистика матча Гезтепе - Алтай
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Алтай
Турция. Суперлига, 38 тур
Алтай
2 : 4
21.05.2022
Касымпаша
Турция. Суперлига, 37 тур
Трабзонспор
2 : 1
15.05.2022
Алтай
Турция. Суперлига, 36 тур
Алтай
1 : 1
08.05.2022
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Хатайспор
0 : 1
30.04.2022
Алтай
Турция. Суперлига, 34 тур
Алтай
0 : 1
24.04.2022
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Йени Борнова Стади
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