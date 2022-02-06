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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - Спарта
Фейеноорд - Спарта: обзор матча 06 февраля 2022
Фейеноорд
06.02.2022, воскресенье, 14:15
Голландия. Эредивизие, 21 тур
4 : 0
Завершен
Спарта
4'
О. Кекчю
11'
А. Джаханбакш
50'
Г. Тил
70'
Г. Тил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фейеноорд - Спарта
84'
Желтая карточка
Й. де Кампс
Замена
М. Хольмгрен-Педерсен
️️️️
Л. Гертрейда
81'
79'
Замена
М. Хейлен
️️️️
А. Ауассар
Замена
Й. Хендрикс
️️️️
Г. Тил
75'
Замена
Й. Торнстра
️️️️
Ф. Эушнес
75'
Замена
П. Валемарк
️️️️
А. Джаханбакш
75'
ГОЛ! 4:0!
Г. Тил
70'
69'
Замена
М. Энгельс
️️️️
A. Dalmau
Желтая карточка
М. Сенеси
68'
Замена
С. Дессер
️️️️
Б. Линссен
66'
ГОЛ! 3:0!
Г. Тил
50'
35'
Замена
С. Мейнанс
️️️️
Ю. Намли
ГОЛ! 2:0!
А. Джаханбакш
Пас отдал
Л. Синистерра
11'
ГОЛ! 1:0!
О. Кекчю
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
14
Фредрик Эушнес
ОП
6
Оркун Кекчю
ЦП
20
Гус Тил
АП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Спарта
40
Мадука Окойе
ВР
3
Барт Вриндс
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
67
Йори де Кампс
ОП
6
Адиль Ауассар
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
9
Леннарт Ти
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
32
Вито ван Крой
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Фейеноорд
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тейс Янсен
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
20
Йоррит Хендрикс
ОП
17
Коул Бассетт
ЦП
10
Патрик Валемарк
ПВ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Спарта
31
Рейк Янсе
ВР
28
Tim Coremans
ВР
18
Мика Пинту
ЦЗ
21
Яннис Масурас
ПЗ
21
Лоран Янс
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Бейлов
3
Маласья
18
Траунер
5
Сенеси
2
Гертрейда
14
Эушнес
6
Кекчю
17
Синистерра
20
Тил
11
Джаханбакш
30
Линссен
3-1-2-3
40
Окойе
2
Абелс
22
Дурмиси
3
Вриндс
67
де Кампс
6
Ауассар
7
Намли
32
ван Крой
9
9
Ти
2
Гертрейда
27
Хольмгрен-Педерсен
27
Хольмгрен-Педерсен
2
Гертрейда
14
Эушнес
21
Торнстра
21
Торнстра
14
Эушнес
20
Тил
20
Хендрикс
20
Хендрикс
20
Тил
11
Джаханбакш
10
Валемарк
10
Валемарк
11
Джаханбакш
30
Линссен
9
Дессер
9
Дессер
30
Линссен
7
Намли
21
Мейнанс
21
Мейнанс
7
Намли
6
Ауассар
13
Хейлен
13
Хейлен
6
Ауассар
9
8
Энгельс
8
Энгельс
9
Остались в запасе
Фейеноорд
Спарта
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тейс Янсен
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
17
Коул Бассетт
ЦП
Главный тренер
Арне Слот
21
Яннис Масурас
ПЗ
31
Рейк Янсе
ВР
28
Tim Coremans
ВР
18
Мика Пинту
ЦЗ
21
Лоран Янс
ЦП
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тейс Янсен
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
17
Коул Бассетт
ЦП
Остались в запасе
21
Яннис Масурас
ПЗ
31
Рейк Янсе
ВР
28
Tim Coremans
ВР
18
Мика Пинту
ЦЗ
21
Лоран Янс
ЦП
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Фейеноорд - Спарта
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
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