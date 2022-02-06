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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Андерлехт - Эйпен
Андерлехт - Эйпен: обзор матча 06 февраля 2022
Андерлехт
06.02.2022, воскресенье, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
4 : 1
Завершен
Эйпен
3'
Д. Зиркзее
7'
К. Куаме
24'
Д. Зиркзее
88'
Б. Раман
13'
С. Превляк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Андерлехт - Эйпен
ГОЛ! 4:1!
Б. Раман
Пас отдал
Л. Магальян
88'
Замена
М. Кана
️️️️
М. Ашимеру
85'
Замена
Ф. Амузу
️️️️
Я. Версхарен
85'
Замена
Б. Раман
️️️️
К. Куаме
71'
Замена
М. Стройкенс
️️️️
Д. Зиркзее
71'
71'
Замена
К. Н'Дри
️️️️
Ж. Нгой
71'
Замена
T. Alloh
️️️️
Д. Эри
Замена
А. Айт Эль-Хадж
️️️️
Л. Рафаэлов
63'
54'
Желтая карточка
С. Питерс
46'
Замена
Д. Джегго
️️️️
Б. Ламберт
46'
Замена
Г. Магне
️️️️
Ж. Деом
ГОЛ! 3:1!
Д. Зиркзее
24'
13'
ГОЛ! 2:1!
С. Превляк
Пас отдал
С. Питерс
ГОЛ! 2:0!
К. Куаме
7'
ГОЛ! 1:0!
Д. Зиркзее
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
18
Маджид Ашимеру
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
6
Зено Дебаст
ЦФ
Эйпен
33
Абдул Нурудин
ВР
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
8
Silas Gnaka
ЦЗ
32
Andreas Beck
ЦЗ
26
Jens Cools
ЦП
24
Жером Деом
ЦП
35
Борис Ламберт
ЦФ
14
Смаил Превляк
ЦФ
7
Жульен Нгой
ЦФ
8
Стеф Питерс
ЦФ
19
Джонатан Эри
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
55
Марко Кана
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
9
Франсис Амузу
ЦП
14
Бенито Раман
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
10
Кристиан Арнстад
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
Эйпен
29
Teddy Alloh
ЦЗ
8
Джеймс Джегго
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
30
Robin Himmelmann
ЦФ
15
Гари Магне
ЦФ
25
Emmanuel Sowah
ЦФ
11
Конан Н'Дри
ЦФ
3-4-3
1
ван Кромбрадж
17
Гомес
62
Мурильо
16
Магальян
18
Ашимеру
11
Рафаэлов
16
Версхарен
24
Каллен
6
Дебаст
11
Зиркзее
8
Куаме
3-2-5
33
Нурудин
12
Агбаду
8
32
26
24
Деом
35
Ламберт
19
Эри
8
Питерс
7
Нгой
14
Превляк
8
Куаме
14
Раман
14
Раман
8
Куаме
18
Ашимеру
55
Кана
55
Кана
18
Ашимеру
16
Версхарен
9
Амузу
9
Амузу
16
Версхарен
11
Зиркзее
29
Стройкенс
29
Стройкенс
11
Зиркзее
11
Рафаэлов
10
Айт Эль-Хадж
10
Айт Эль-Хадж
11
Рафаэлов
19
Эри
29
29
19
Эри
35
Ламберт
8
Джегго
8
Джегго
35
Ламберт
24
Деом
15
Магне
15
Магне
24
Деом
7
Нгой
11
Н'Дри
11
Н'Дри
7
Нгой
Остались в запасе
Андерлехт
Эйпен
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
26
Колин Коосеманс
ВР
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
10
Кристиан Арнстад
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
45
Яннис Константелиас
АП
30
Robin Himmelmann
ЦФ
25
Emmanuel Sowah
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Остались в запасе
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
26
Колин Коосеманс
ВР
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
10
Кристиан Арнстад
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
Остались в запасе
45
Яннис Константелиас
АП
30
Robin Himmelmann
ЦФ
25
Emmanuel Sowah
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Статистика матча Андерлехт - Эйпен
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Информация о матче
Стадион:
Констант Ванден Сток
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