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Вольфсбург - Гройтер Фюрт
Вольфсбург - Гройтер Фюрт: обзор матча 06 февраля 2022
Вольфсбург
06.02.2022, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
4 : 1
Завершен
Гройтер Фюрт
7'
А. Вранкс
49'
А. Вранкс
70'
М. Арнольд
75'
М. Филипп
44'
Б. Хргота (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вольфсбург - Гройтер Фюрт
Замена
М. ван де Вен
️️️️
Д. Энтони Брукс
85'
85'
Замена
Ю. Грин
️️️️
Т. Тильман
Замена
Л. Вальдшмидт
️️️️
М. Крузе
83'
79'
Замена
Ж. Иттер
️️️️
Й. Виллемс
79'
Замена
Д. Абиама
️️️️
Б. Хргота
ГОЛ! 4:1!
М. Филипп
75'
71'
Замена
Т. Рашль
️️️️
М. Кристиансен
71'
Замена
Х. Нильсен
️️️️
Ж. Дудзяк
ГОЛ! 3:1!
М. Арнольд
70'
Замена
Д. Руссийон
️️️️
Р. Штеффен
65'
Замена
Б. Бялек
️️️️
Й. Винд
65'
Замена
М. Филипп
️️️️
Я. Герхардт
65'
63'
Желтая карточка
С. Грисбек
Желтая карточка
А. Вранкс
58'
ГОЛ! 2:1!
А. Вранкс
49'
45'
+1
Желтая карточка
П. Зегуйн
44'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Хргота
ГОЛ! 1:0!
А. Вранкс
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
40
Астер Вранкс
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
19
Йонас Винд
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Гройтер Фюрт
30
Саша Бурхерт
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
2
Симон Аста
ПЗ
13
Себастьян Грисбек
ОП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
13
Макс Кристиансен
ЦП
11
Тимоти Тильман
ЦП
28
Жереми Дудзяк
АП
18
Джейми Левелинг
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
8
Феликс Нмеча
АП
14
Доди Лукебакио
ПВ
30
Кевин Паредес
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
21
Бартош Бялек
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Гройтер Фюрт
1
Андреас Линде
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
37
Юлиан Грин
ЦП
21
Тобиас Рашль
АП
7
Хавард Нильсен
ЦФ
18
Диксон Абиама
ЦФ
4-3-1-2
1
Кастелс
25
Брукс
5
Лакруа
33
Борнау
17
Баку
40
Вранкс
27
Арнольд
31
Герхардт
11
Штеффен
10
Крузе
19
Винд
3-1-3-1-2
30
Бурхерт
2
Аста
24
Виргевер
15
Виллемс
13
Грисбек
30
Зегуйн
13
Кристиансен
11
Тильман
28
Дудзяк
10
Хргота
18
Левелинг
11
Штеффен
21
Руссийон
21
Руссийон
11
Штеффен
25
Брукс
37
ван де Вен
37
ван де Вен
25
Брукс
31
Герхардт
26
Филипп
26
Филипп
31
Герхардт
19
Винд
21
Бялек
21
Бялек
19
Винд
10
Крузе
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
10
Крузе
15
Виллемс
27
Иттер
27
Иттер
15
Виллемс
11
Тильман
37
Грин
37
Грин
11
Тильман
13
Кристиансен
21
Рашль
21
Рашль
13
Кристиансен
28
Дудзяк
7
Нильсен
7
Нильсен
28
Дудзяк
10
Хргота
18
Абиама
18
Абиама
10
Хргота
Остались в запасе
Вольфсбург
Гройтер Фюрт
12
Павао Перван
ВР
8
Феликс Нмеча
АП
14
Доди Лукебакио
ПВ
30
Кевин Паредес
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
1
Андреас Линде
ВР
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
8
Феликс Нмеча
АП
14
Доди Лукебакио
ПВ
30
Кевин Паредес
ЦФ
Остались в запасе
1
Андреас Линде
ВР
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Статистика матча Вольфсбург - Гройтер Фюрт
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
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