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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Мазервелл - Селтик
Мазервелл - Селтик: обзор матча 06 февраля 2022
Мазервелл
06.02.2022, воскресенье, 16:30
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
0 : 4
Завершен
Селтик
28'
Л. Абада
31'
Т. Рогич
45'
Т. Рогич
71'
Д. Маэда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мазервелл - Селтик
Желтая карточка
Л. Доннелли
86'
Желтая карточка
B. Mugabi
83'
Замена
V. Nirennold
️️️️
К. Слаттери
82'
Замена
L. David Grimshaw
️️️️
S. Solholm Johansen
82'
80'
Замена
Й. Юранович
️️️️
Г. Тэйлор
71'
ГОЛ! 0:4!
Д. Маэда
63'
Замена
М. О'Райли
️️️️
К. МакГрегор
63'
Замена
Жота
️️️️
Г. Якумакис
59'
Желтая карточка
Г. Якумакис
Замена
J. Efford
️️️️
Ш. Госс
46'
Замена
Р. Тирни
️️️️
J. Carroll
46'
Замена
К. Вулери
️️️️
К. ван Веен
46'
46'
Замена
Н. Биттон
️️️️
Р. Хатате
46'
Замена
Д. Форрест
️️️️
Л. Абада
45'
ГОЛ! 0:3!
Т. Рогич
Пас отдал
Л. Абада
Желтая карточка
N. McGinley
40'
31'
ГОЛ! 0:2!
Т. Рогич
Пас отдал
Л. Абада
28'
ГОЛ! 0:1!
Л. Абада
Пас отдал
Р. Хатате
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
8
Каллум Слаттери
ЦП
99
Кевин ван Веен
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
33
Jake Carroll
ЦФ
4
Лайам Доннелли
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
19
Nathan McGinley
ЦФ
16
Шон Госс
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
42
Каллум МакГрегор
ЦП
5
Рео Хатате
ЦП
7
Том Рогич
АП
11
Лиел Абада
ПВ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Мазервелл
32
Victor Nirennold
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
28
Joseph Efford
ЦФ
12
Scott Fox
ЦФ
14
Justin Amaluzor
ЦФ
11
Джордан Робертс
ЦФ
26
Росс Тирни
ЦФ
11
Каин Вулери
ЦФ
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
7
Жота
ЛВ
55
Нир Биттон
ОП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
10
Майкл Джонстон
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
2-1-5
31
Келли
15
2
О'Доннелл
8
Слаттери
4
Доннелли
16
Госс
19
8
33
4-2-2-2
1
Харт
56
Ролстон
20
Картер-Викерс
15
Старфельт
32
Тэйлор
42
МакГрегор
5
Хатате
11
Абада
7
Рогич
38
Маэда
7
Якумакис
8
Слаттери
32
32
8
Слаттери
15
4
4
15
16
Госс
28
28
16
Госс
33
26
Тирни
26
Тирни
33
99
ван Веен
11
Вулери
11
Вулери
99
ван Веен
11
Абада
49
Форрест
49
Форрест
11
Абада
32
Тэйлор
18
Юранович
18
Юранович
32
Тэйлор
5
Хатате
55
Биттон
55
Биттон
5
Хатате
42
МакГрегор
33
О'Райли
33
О'Райли
42
МакГрегор
7
Якумакис
7
Жота
7
Жота
7
Якумакис
Остались в запасе
Мазервелл
Селтик
40
Юхани Ояла
ЦЗ
12
Scott Fox
ЦФ
14
Justin Amaluzor
ЦФ
11
Джордан Робертс
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
19
Скотт Бэйн
ВР
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
10
Майкл Джонстон
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
40
Юхани Ояла
ЦЗ
12
Scott Fox
ЦФ
14
Justin Amaluzor
ЦФ
11
Джордан Робертс
ЦФ
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
10
Майкл Джонстон
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
Главный тренер
Марк Макги
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Мазервелл - Селтик
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
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Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
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