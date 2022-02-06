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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Виктория - Градец-Кралове
Виктория - Градец-Кралове: обзор матча 06 февраля 2022
Виктория
06.02.2022, воскресенье, 20:00
Чехия. Синот Лига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Градец-Кралове
28'
Т. Хоры
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виктория - Градец-Кралове
Замена
Ф. Каша
️️️️
П. Буха
88'
Замена
М. Кацер
️️️️
А. Чермак
78'
Замена
П. Шулц
️️️️
Я. Копиц
78'
Замена
Р. Поточны
️️️️
Т. Хоры
72'
ГОЛ! 1:0!
Т. Хоры
Пас отдал
Я. Сикора
28'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
24
Милан Гавел
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
49
Ян Сикора
ЛВ
20
Павел Буха
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
25
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Градец-Кралове
1
Vilem Fendrich
ВР
25
Франтишек Чех
ЦЗ
39
Якуб Клима
ЦЗ
21
Ян Крал
ЦЗ
19
Ян Мейдр
ЦЗ
28
Филип Кубала
ЦП
8
Dominik Soukenik
ЦП
16
Филип Новотны
ЦП
11
Эрик Прекоп
ЦФ
58
Адам Влканова
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Виктория
25
Филип Каша
ЦЗ
10
Павел Шулц
ЦП
99
Моду Н'Диайе
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
16
Aleš Hruška
ЦФ
91
Роман Поточны
ЦФ
66
Мирослав Кацер
ЦФ
Градец-Кралове
1
Patrik Vízek
ВР
28
Михал Лейбл
ЦЗ
2
Степан Гаразим
ЦП
23
Якуб Рада
ЦП
28
David Dolezal
ЦФ
3-4-2-1
36
Станек
24
Гавел
2
Гейда
4
Перница
20
Буха
23
Калвах
10
Копиц
47
Чермак
49
Сикора
8
Москера
25
Хоры
4-3-2
1
39
Клима
21
Крал
19
Мейдр
25
Чех
28
Кубала
8
16
Новотны
58
Влканова
11
Прекоп
20
Буха
25
Каша
25
Каша
20
Буха
10
Копиц
10
Шулц
10
Шулц
10
Копиц
25
Хоры
91
Поточны
91
Поточны
25
Хоры
47
Чермак
66
Кацер
66
Кацер
47
Чермак
Остались в запасе
Виктория
Градец-Кралове
99
Моду Н'Диайе
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
16
Aleš Hruška
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
1
Patrik Vízek
ВР
28
Михал Лейбл
ЦЗ
2
Степан Гаразим
ЦП
23
Якуб Рада
ЦП
28
David Dolezal
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Остались в запасе
99
Моду Н'Диайе
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
16
Aleš Hruška
ЦФ
Остались в запасе
1
Patrik Vízek
ВР
28
Михал Лейбл
ЦЗ
2
Степан Гаразим
ЦП
23
Якуб Рада
ЦП
28
David Dolezal
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Главный тренер
Богуслав Пильны
Статистика матча Виктория - Градец-Кралове
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Славия
0 : 0
17.10.2026
Градец-Кралове
Информация о матче
Стадион:
Доосан Арена
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