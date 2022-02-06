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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Бордо
Реймс - Бордо: обзор матча 06 февраля 2022
Реймс
06.02.2022, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 23 тур
5 : 0
Завершен
Бордо
40'
У. Экитике
46'
М. Манетси
59'
А. Матусива
63'
В. Фас
76'
М. Манетси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реймс - Бордо
ГОЛ! 5:0!
М. Манетси
76'
74'
Замена
Э. Кватен
️️️️
Т. Пембеле
72'
Красная карточка
Д. Игнатенко
Замена
М. Аделин
️️️️
Н. Мбюкю
70'
64'
Замена
М. Ньянг
️️️️
Р. Уден
64'
Замена
Я. Дилросун
️️️️
А. Элис
ГОЛ! 4:0!
В. Фас
63'
63'
Замена
Д. Игнатенко
️️️️
Франсержио
ГОЛ! 3:0!
А. Матусива
Пас отдал
Н. Мбюкю
59'
ГОЛ! 2:0!
М. Манетси
46'
Замена
Б. Локо
️️️️
Т. Фоке
46'
ГОЛ! 1:0!
У. Экитике
40'
Пенальти не реализован!
У. Экитике
40'
39'
Желтая карточка
Х. У-Джо
Замена
М. Манетси
️️️️
М. Кассама
36'
Замена
М. ван Берген
️️️️
Э. Билал Туре
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
33
Конан
ЛЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
5
Азор Матусива
ОП
8
Морету Кассама
ЦП
22
Уго Экитике
ПВ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
15
Франсержио
ЦП
29
Ясин Адли
АП
10
Реми Уден
ПВ
17
Альберт Элис
ПВ
16
Хван У-Джо
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
5
Маршал Манетси
ОП
5
Мартен Аделин
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
11
Камори Думбия
АП
70
Алексис Флипс
ПВ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
Бордо
23
Дави Руяр
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
6
Марсело
ЦЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
77
Данил Игнатенко
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
14
Секу Мара
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Райкович
44
Буси
4
Фас
5
Абдельхамид
33
Конан
5
Матусива
25
Фоке
8
Кассама
11
Мбюкю
22
Экитике
19
Туре
4-1-1-3-1
16
Пуссен
12
Пембеле
3
Медиуб
15
Ахмедходжич
14
Менса
23
Гилявоги
15
Франсержио
17
Элис
29
Адли
10
Уден
16
У-Джо
25
Фоке
2
Локо
2
Локо
25
Фоке
8
Кассама
5
Манетси
5
Манетси
8
Кассама
11
Мбюкю
5
Аделин
5
Аделин
11
Мбюкю
19
Туре
7
ван Берген
7
ван Берген
19
Туре
12
Пембеле
22
Кватен
22
Кватен
12
Пембеле
15
Франсержио
77
Игнатенко
77
Игнатенко
15
Франсержио
17
Элис
24
Дилросун
24
Дилросун
17
Элис
10
Уден
99
Ньянг
99
Ньянг
10
Уден
Остались в запасе
Реймс
Бордо
23
Йехван Диуф
ВР
10
Илан Кеббаль
АП
11
Камори Думбия
АП
70
Алексис Флипс
ПВ
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
23
Дави Руяр
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
6
Марсело
ЦЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
14
Секу Мара
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
23
Йехван Диуф
ВР
10
Илан Кеббаль
АП
11
Камори Думбия
АП
70
Алексис Флипс
ПВ
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
Остались в запасе
23
Дави Руяр
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
6
Марсело
ЦЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
14
Секу Мара
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Реймс - Бордо
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Стадион:
Огюст Делоне
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