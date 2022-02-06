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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Ризеспор - Адана Демирспор
Ризеспор - Адана Демирспор: обзор матча 06 февраля 2022
Ризеспор
06.02.2022, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 24 тур
1 : 3
Завершен
Адана Демирспор
80'
Ю. Сари
27'
Б. Бьярнасон
33'
М. Балотелли
72'
М. Балотелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ризеспор - Адана Демирспор
90'
+8
Желтая карточка
Б. Ассомбалонга
Желтая карточка
Г. Генюл
90'
+6
Желтая карточка
Я. Боласи
84'
83'
Замена
С. Гюлер
️️️️
С. Дели
82'
Желтая карточка
Т. Санук
Желтая карточка
Ю. Сари
82'
ГОЛ! 1:3!
Ю. Сари
Пас отдал
Ж. Фернандеш
80'
79'
Замена
Ф. Каплан
️️️️
А. Мурич
79'
Замена
S. Kurt
️️️️
Г. Инлер
72'
ГОЛ! 0:3!
М. Балотелли
72'
Замена
Б. Ассомбалонга
️️️️
М. Балотелли
Замена
Ж. Фернандеш
️️️️
Ф. Байано
71'
Замена
Ю. Сари
️️️️
А. Потук
46'
Замена
Я. Боласи
️️️️
Д. Хюммет
46'
46'
Замена
Д. Акинтола
️️️️
Ю. Акгюн
39'
Желтая карточка
Б. Бьярнасон
33'
ГОЛ! 0:2!
М. Балотелли
Пас отдал
М. Варгас
Желтая карточка
Э. Сабо
30'
27'
ГОЛ! 0:1!
Б. Бьярнасон
Пас отдал
Б. Стамбули
Желтая карточка
А. Потук
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ризеспор
30
Zafer Gorgen
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
52
Эрик Сабо
ЦП
10
Фернандо Болдрин
ЦП
27
Фабрисио Байано
ЦП
4
Алпер Потук
ЦФ
23
Денис Хюммет
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Адана Демирспор
49
Арьянет Мурич
ВР
15
Симон Дели
ЦЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
26
Кан Канак
ЦЗ
8
Матиас Варгас
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
22
Йонас Свенссон
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Самет Айбаба
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
6
Эрен Албайрак
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
53
Эмирхан Топджу
ЦФ
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
11
Янник Боласи
ЦФ
19
Тайлер Бойд
ЦФ
Адана Демирспор
35
Ферхат Каплан
ВР
5
Хадим Рассул
ЦЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
19
Лукас Кастро
ЦП
8
Sinan Kurt
ЦП
50
Эрхун Эзтюмер
ЦП
8
Давид Акинтола
ЦФ
19
Мустафа Капи
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
4-3-3
30
88
Сертел
77
Генюл
8
Хольмен
5
Ай
52
Сабо
10
Болдрин
27
Байано
20
Похьянпало
23
Хюммет
4
Потук
3-1-3-1-2
49
Мурич
15
Дели
5
Санук
26
Канак
21
Стамбули
22
Свенссон
8
Бьярнасон
88
Инлер
8
Варгас
45
Балотелли
11
Акгюн
27
Байано
83
Фернандеш
83
Фернандеш
27
Байано
4
Потук
7
Сари
7
Сари
4
Потук
23
Хюммет
11
Боласи
11
Боласи
23
Хюммет
49
Мурич
35
Каплан
35
Каплан
49
Мурич
15
Дели
6
Гюлер
6
Гюлер
15
Дели
88
Инлер
8
8
88
Инлер
11
Акгюн
8
Акинтола
8
Акинтола
11
Акгюн
45
Балотелли
27
Ассомбалонга
27
Ассомбалонга
45
Балотелли
Остались в запасе
Ризеспор
Адана Демирспор
13
Tarik Ãetin
ВР
6
Эрен Албайрак
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
53
Эмирхан Топджу
ЦФ
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
19
Тайлер Бойд
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
5
Хадим Рассул
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
19
Лукас Кастро
ЦП
50
Эрхун Эзтюмер
ЦП
19
Мустафа Капи
ЦФ
Главный тренер
Самет Айбаба
Остались в запасе
13
Tarik Ãetin
ВР
6
Эрен Албайрак
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
53
Эмирхан Топджу
ЦФ
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
19
Тайлер Бойд
ЦФ
Остались в запасе
5
Хадим Рассул
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
19
Лукас Кастро
ЦП
50
Эрхун Эзтюмер
ЦП
19
Мустафа Капи
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Главный тренер
Самет Айбаба
Статистика матча Ризеспор - Адана Демирспор
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Чайкур Диди
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