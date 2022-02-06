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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Труа - Метц
Труа - Метц: обзор матча 06 февраля 2022
Труа
06.02.2022, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 23 тур
0 : 0
Завершен
Метц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Труа - Метц
90'
+4
Замена
Д. Бронн
️️️️
Ж. Кана-Бийик
77'
Замена
Л. Мафута
️️️️
О. Нгетт
Замена
Ж. Бьянсон
️️️️
Д. Шамбос
76'
66'
Замена
Х. Майга
️️️️
И. Ньян
Замена
Л. Мотиба
️️️️
Й. Тузгар
46'
Желтая карточка
Р. Куаме
45'
42'
Желтая карточка
Б. Траоре
40'
Желтая карточка
И. Амаду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
93
Готье Гайо
ВР
5
Абду Конте
ЛЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
5
Флориан Тардье
ОП
7
Хавьер Шавалерен
ОП
26
Роминиге Куаме
ЦП
7
Дилан Шамбос
ЦП
17
Мама Бальде
ПВ
7
Йоанн Тузгар
ЦФ
Главный тренер
Лорен Баттлес
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
5
Фали Канде
ЛЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
10
Ибраим Амаду
ОП
17
Венсан Пажо
ЦП
12
Бубакар Траоре
ЦП
37
Фарид Булайя
ПВ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Труа
40
Себастьен Рено
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
21
Лука Илич
ЦП
19
Брендон Домингес
ЦП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
11
Мамаду Камара
ЦФ
Метц
40
Усман Ба
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
37
Папа Яд
ЛВ
80
Хабиб Майга
ОП
14
Луи Мафута
ЦФ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
4-2-2-1-1
93
Гайо
5
Конте
23
Рами
14
Палмер-Браун
21
Салмье
5
Тардье
7
Шавалерен
26
Куаме
7
Шамбос
17
Бальде
7
Тузгар
4-1-2-2-1
90
Окиджа
3
Делен
27
Кана-Бийик
4
Куяте
5
Канде
10
Амаду
17
Пажо
12
Траоре
37
Булайя
11
Нгетт
7
Ньян
7
Шамбос
4
Бьянсон
4
Бьянсон
7
Шамбос
7
Тузгар
35
Мотиба
35
Мотиба
7
Тузгар
27
Кана-Бийик
6
Бронн
6
Бронн
27
Кана-Бийик
7
Ньян
80
Майга
80
Майга
7
Ньян
11
Нгетт
14
Мафута
14
Мафута
11
Нгетт
Остались в запасе
Труа
Метц
40
Себастьен Рено
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
21
Лука Илич
ЦП
19
Брендон Домингес
ЦП
11
Мамаду Камара
ЦФ
Главный тренер
Лорен Баттлес
37
Папа Яд
ЛВ
40
Усман Ба
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
40
Себастьен Рено
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
21
Лука Илич
ЦП
19
Брендон Домингес
ЦП
11
Мамаду Камара
ЦФ
Остались в запасе
37
Папа Яд
ЛВ
40
Усман Ба
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
Главный тренер
Лорен Баттлес
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Труа - Метц
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Информация о матче
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