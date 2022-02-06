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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Венеция - Наполи
Венеция - Наполи: обзор матча 06 февраля 2022
Венеция
06.02.2022, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 24 тур
0 : 2
Завершен
Наполи
59'
В. Осимхен
90+10'
А. Петанья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Венеция - Наполи
90'
+10
ГОЛ! 0:2!
А. Петанья
Красная карточка
Т. Эбуехи
90'
+5
Желтая карточка
П. Чеккарони
88'
88'
Замена
А. Петанья
️️️️
В. Осимхен
88'
Замена
Ф. Гулам
️️️️
П. Зелински
83'
Желтая карточка
С. Лоботка
79'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Л. Инсинье
79'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
М. Политано
Замена
Л. Фьордилино
️️️️
И. Ампаду
78'
Замена
Ж. Нсаме
️️️️
М. Кюизанс
78'
Желтая карточка
Д. Бусио
76'
74'
Желтая карточка
М. Руй
Замена
Д. Бусио
️️️️
Д. Чрнигой
70'
Замена
М. Араму
️️️️
Д. Йонсен
70'
Замена
Т. Анри
️️️️
Нани
62'
59'
ГОЛ! 0:1!
В. Осимхен
Пас отдал
М. Политано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венеция
19
Лука Леццерини
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
17
Деннис Йонсен
ЛВ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
89
Домен Чрнигой
ПП
29
Давид Окереке
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
8
Фабиан Руис
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Венеция
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
13
Марко Модоло
ЦЗ
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
16
Лука Фьордилино
ОП
8
Дор Перец
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
6
Джанлука Бусио
ЦП
10
Арнор Сигурдссон
АП
70
Маттиа Араму
АП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
9
Тома Анри
ЦФ
Наполи
12
Давиде Марфелла
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
3-2-2-2-1
19
Леццерини
23
Кальдара
24
Эбуехи
4
Ампаду
5
Хапс
32
Чеккарони
27
Кюизанс
89
Чрнигой
17
Йонсен
17
Нани
29
Окереке
4-3-2-1
1
Оспина
22
Ди Лоренцо
13
Ррахмани
15
Жуан
6
Мариу Руй
8
Руис
68
Лоботка
20
Зелински
21
Политано
10
Инсинье
45
Осимхен
4
Ампаду
16
Фьордилино
16
Фьордилино
4
Ампаду
89
Чрнигой
6
Бусио
6
Бусио
89
Чрнигой
17
Йонсен
70
Араму
70
Араму
17
Йонсен
27
Кюизанс
17
Нсаме
17
Нсаме
27
Кюизанс
17
Нани
9
Анри
9
Анри
17
Нани
20
Зелински
13
Гулам
13
Гулам
20
Зелински
21
Политано
99
Эльмас
99
Эльмас
21
Политано
10
Инсинье
10
Мертенс
10
Мертенс
10
Инсинье
45
Осимхен
37
Петанья
37
Петанья
45
Осимхен
Остались в запасе
Венеция
Наполи
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
13
Марко Модоло
ЦЗ
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
8
Дор Перец
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
10
Арнор Сигурдссон
АП
Главный тренер
Паоло Дзанетти
12
Давиде Марфелла
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
24
Кевин Малку
ПЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
13
Марко Модоло
ЦЗ
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
8
Дор Перец
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
10
Арнор Сигурдссон
АП
Остались в запасе
12
Давиде Марфелла
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
24
Кевин Малку
ПЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Венеция - Наполи
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Венеция
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Пьерлуиджи Пенцо
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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