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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Генк - Зюлте-Варегем
Генк - Зюлте-Варегем: обзор матча 06 февраля 2022
Генк
06.02.2022, воскресенье, 23:00
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
2 : 0
Завершен
Зюлте-Варегем
36'
O. Govea (АГ)
47'
К. Торстведт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Генк - Зюлте-Варегем
Желтая карточка
А. Уаттара
87'
Замена
А. Уаттара
️️️️
П. Онуачу
75'
Замена
Т. Бонгонда
️️️️
Л. Ойен
75'
Замена
️️️️
Д. Пайнтсил
66'
63'
Замена
Л. Виген
️️️️
O. Govea
63'
Замена
Д. Де Неве
️️️️
Д. Кутеса
62'
Желтая карточка
Д. Коолс
57'
Желтая карточка
D. Hubert
Желтая карточка
Д. Муньос
52'
ГОЛ! 2:0!
К. Торстведт
Пас отдал
П. Онуачу
47'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
O. Govea
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
46
Карлос Куэста
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
18
Симен Юклеред
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
11
Люка Ойен
АП
10
Дзюня Ито
ПВ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
28
Лоран Де Бок
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
21
Ibrahima Seck
ЦП
6
Omar Govea
ЦП
25
Кэмерон Хамфрис
ЦФ
6
David Hubert
ЦФ
91
Жан-Люк Домпе
ЦФ
9
Зинхо Гано
ЦФ
4
Тимоти Дерейк
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Генк
1
Тоби Лейсен
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
32
Азиз Уаттара
ЦЗ
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
31
Майк Трезор
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
Зюлте-Варегем
51
Martijn Beernaert
ВР
69
Луи Бостин
ВР
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
14
Дион Де Неве
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
13
Лассе Виген
ЦП
34
Франк Бойя
ЦП
2
Алессандро Чиранни
ЦФ
39
Алие Фадера
ЦФ
3-3-3-1
26
Вандевордт
46
Куэста
26
Лукуми
27
Муньос
18
Юклеред
8
Хейнен
17
Грошовски
42
Торстведт
11
Ойен
10
Ито
30
Онуачу
2-2-1-5
1
Боссут
28
Де Бок
27
Коолс
21
6
7
Кутеса
25
Хамфрис
4
Дерейк
9
Гано
91
Домпе
6
11
Ойен
10
Бонгонда
10
Бонгонда
11
Ойен
30
Онуачу
32
Уаттара
32
Уаттара
30
Онуачу
28
Пайнтсил
28
Пайнтсил
7
Кутеса
14
Де Неве
14
Де Неве
7
Кутеса
6
13
Виген
13
Виген
6
Остались в запасе
Генк
Зюлте-Варегем
1
Тоби Лейсен
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
31
Майк Трезор
АП
Главный тренер
Джон ван ден Бром
51
Martijn Beernaert
ВР
69
Луи Бостин
ВР
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
34
Франк Бойя
ЦП
2
Алессандро Чиранни
ЦФ
39
Алие Фадера
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Остались в запасе
1
Тоби Лейсен
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
31
Майк Трезор
АП
Остались в запасе
51
Martijn Beernaert
ВР
69
Луи Бостин
ВР
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
34
Франк Бойя
ЦП
2
Алессандро Чиранни
ЦФ
39
Алие Фадера
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Главный тренер
Франки Дюри
Статистика матча Генк - Зюлте-Варегем
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Цегека Арена
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