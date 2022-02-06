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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Боавишта - Визела
Боавишта - Визела: обзор матча 06 февраля 2022
Боавишта
06.02.2022, воскресенье, 18:30
Португалия. Примейра, 21 тур
2 : 2
Завершен
Визела
57'
Я. Амаш
70'
П. Муса
26'
Саму
68'
Саму
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боавишта - Визела
Пенальти не реализован!
Я. Амаш
90'
+10
90'
+3
Желтая карточка
Клаудемир
Замена
J. De Santis
️️️️
К. Горре
90'
+1
Желтая карточка
Г. Макута
90'
80'
Желтая карточка
Андерсон
75'
Замена
Г. Шеттине
️️️️
Кассиано
75'
Замена
Кики
️️️️
И. Жулиао
ГОЛ! 2:2!
П. Муса
70'
68'
ГОЛ! 1:2!
Саму
66'
Желтая карточка
Р. Офори
ГОЛ! 1:1!
Я. Амаш
57'
56'
Замена
О. Рашид
️️️️
А. Мендес
56'
Замена
К. Зохи
️️️️
Н. Морейра
54'
Желтая карточка
И. Жулиао
Красная карточка
Л. Сантуш
49'
Замена
Л. Сантуш
️️️️
T. Ilori
37'
35'
Желтая карточка
Кассиано
Желтая карточка
Ф. Феррейра
28'
26'
ГОЛ! 0:1!
Саму
Пас отдал
Н. Морейра
26'
Замена
Саму
️️️️
Р. Гуццо
Желтая карточка
С. Перес
9'
Желтая карточка
Р. Абаскаль
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
25
Янис Амаш
ЛЗ
34
Tiago Ilori
ЦЗ
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
26
Родриго Абаскаль
ЦЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
42
Гай Макута
ЦП
24
Себастьян Перес
ЦП
9
Петар Муса
ЦФ
11
Кенжи Горре
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Визела
13
Педру Силва
ВР
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
37
Ричард Офори
ЦЗ
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
22
Алекс Мендес
ЦП
17
Нуну Морейра
ПВ
3
Андерсон
ЦФ
90
Кассиано
ЦФ
10
Кику Бондосу
ЦФ
2
Игор Жулиао
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Боавишта
13
Guito
ЦЗ
24
Tomás Reymão
ЦП
13
Жоау Гонсалвеш
ЦФ
29
Paul-Georges Ntep
ЦФ
21
Fran
ЦФ
77
Луиш Сантуш
ЦФ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
21
Тиагу Мораиш
ЦФ
11
Manuel Namora
ЦФ
Визела
27
Charles
ВР
24
Кики
ЛЗ
43
Бруну Вильсон
ЦЗ
29
Андрес Сармиенто
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
17
Marcos Paulo
ЦП
20
Саму
ЦП
9
Кевин Зохи
ЦФ
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
3-2-2-2
1
Бракали
20
Феррейра
26
Абаскаль
12
Поросо
25
Амаш
23
Натан
42
Макута
24
Перес
11
Горре
9
Муса
2-3-1-4
13
Силва
25
Айдара
37
Офори
14
Гуццо
6
Клаудемир
22
Мендес
17
Морейра
2
Жулиао
10
Бондосу
90
Кассиано
3
Андерсон
34
77
Сантуш
77
Сантуш
34
11
Горре
9
9
11
Горре
2
Жулиао
24
Кики
24
Кики
2
Жулиао
22
Мендес
23
Рашид
23
Рашид
22
Мендес
14
Гуццо
20
Саму
20
Саму
14
Гуццо
17
Морейра
9
Зохи
9
Зохи
17
Морейра
90
Кассиано
7
Шеттине
7
Шеттине
90
Кассиано
Остались в запасе
Боавишта
Визела
13
Guito
ЦЗ
24
Tomás Reymão
ЦП
13
Жоау Гонсалвеш
ЦФ
29
Paul-Georges Ntep
ЦФ
21
Fran
ЦФ
21
Тиагу Мораиш
ЦФ
11
Manuel Namora
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
27
Charles
ВР
43
Бруну Вильсон
ЦЗ
29
Андрес Сармиенто
ЦП
17
Marcos Paulo
ЦП
Главный тренер
Альваро Пачеко
Остались в запасе
13
Guito
ЦЗ
24
Tomás Reymão
ЦП
13
Жоау Гонсалвеш
ЦФ
29
Paul-Georges Ntep
ЦФ
21
Fran
ЦФ
21
Тиагу Мораиш
ЦФ
11
Manuel Namora
ЦФ
Остались в запасе
27
Charles
ВР
43
Бруну Вильсон
ЦЗ
29
Андрес Сармиенто
ЦП
17
Marcos Paulo
ЦП
Главный тренер
Эрвин Санчес
Главный тренер
Альваро Пачеко
Статистика матча Боавишта - Визела
4
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Информация о матче
Стадион:
Эстадио до Бесса Секоло XXI
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«Урал» объявил о подписании португальского защитника
2025.08.28 20:33
2
Клуб Первой лиги подписал игрока «Боавишты»
2025.07.13 17:00
Российский вратарь вернулся в основу португальского клуба после тяжелой травмы
2025.05.20 12:44
1
Прогноз на точный счет матча «Арука» – «Боавишта»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:28
Прогноз на точный счет матча «Боавишта» – «Порту»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:27
«Урал» объявил о подписании португальского защитника
2025.08.28 20:33
2
Клуб Первой лиги подписал игрока «Боавишты»
2025.07.13 17:00
Российский вратарь вернулся в основу португальского клуба после тяжелой травмы
2025.05.20 12:44
1
Прогноз на точный счет матча «Арука» – «Боавишта»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:28
Прогноз на точный счет матча «Боавишта» – «Порту»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:27
Дебютант РПЛ усилился воспитанником «Бенфики»
2024.06.29 23:23
1
Четыре португальских клуба интересуются 20-летним форвардом ЦСКА
2023.06.22 15:42
«Урал» заполучил двух свободных агентов
2023.06.05 20:20
1
Один из лучших левых защитников Португалии продолжит карьеру в РПЛ
2023.04.27 16:24
3
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