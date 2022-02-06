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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Брест
Ренн - Брест: обзор матча 06 февраля 2022
Ренн
06.02.2022, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 23 тур
2 : 0
Завершен
Брест
20'
Г. Лаборд
90'
М. Терье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ренн - Брест
90'
+1
Замена
Я. Мбок
️️️️
У. Маньетти
90'
+1
Замена
Р. Саид
️️️️
Ф. Онора
ГОЛ! 2:0!
М. Терье
90'
Замена
Л. Баде
️️️️
В. Омари
89'
Замена
А. Трюффер
️️️️
Л. Майер
86'
Замена
К. Сулемана
️️️️
Б. Бурижо
80'
Замена
С. Гирасси
️️️️
Г. Лаборд
80'
60'
Замена
И. Кардона
️️️️
Ю. Белаили
Желтая карточка
М. Терье
59'
52'
Желтая карточка
Р. дель Кастильо
46'
Замена
Р. дель Кастильо
️️️️
С. Мунье
Желтая карточка
Б. Сантамария
31'
ГОЛ! 1:0!
Г. Лаборд
Пас отдал
Л. Майер
20'
Желтая карточка
Ж. Мартен
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
80
Доган Алемдар
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Брест
40
Марко Бизот
ВР
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
11
Юсеф Белаили
ЛВ
8
Уго Маньетти
ЦП
93
Харис Белькебла
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Ренн
30
Пепе Боне
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
17
Анди Диуф
ЦП
11
Матис Тель
ЦФ
17
Лум Чауна
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
80
Янга Мбок
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
19
Рафики Саид
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
4-1-3-1-1
80
Алемдар
24
Мелинг
17
Омари
21
Агер
14
Траоре
7
Сантамария
14
Майер
8
Мартен
27
Бурижо
11
Терье
9
Лаборд
4-2-2-2
40
Бизот
18
Пьерр-Габриэль
29
Эрейе
93
Дюверн
5
Шардонне
8
Маньетти
93
Белькебла
9
Онора
11
Белаили
9
Мунье
9
ле Дуарон
14
Майер
3
Трюффер
3
Трюффер
14
Майер
17
Омари
5
Баде
5
Баде
17
Омари
27
Бурижо
7
Сулемана
7
Сулемана
27
Бурижо
9
Лаборд
9
Гирасси
9
Гирасси
9
Лаборд
8
Маньетти
80
Мбок
80
Мбок
8
Маньетти
9
Мунье
20
дель Кастильо
20
дель Кастильо
9
Мунье
9
Онора
19
Саид
19
Саид
9
Онора
11
Белаили
7
Кардона
7
Кардона
11
Белаили
Остались в запасе
Ренн
Брест
11
Матис Тель
ЦФ
30
Пепе Боне
ВР
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
17
Анди Диуф
ЦП
17
Лум Чауна
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
30
Готье Ларсоннер
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Остались в запасе
11
Матис Тель
ЦФ
30
Пепе Боне
ВР
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
17
Анди Диуф
ЦП
17
Лум Чауна
ЦФ
Остались в запасе
30
Готье Ларсоннер
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Статистика матча Ренн - Брест
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Информация о матче
Стадион:
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