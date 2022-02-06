Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Реал Сосьедад
Валенсия - Реал Сосьедад: обзор матча 06 февраля 2022
Валенсия
06.02.2022, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 23 тур
0 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Валенсия - Реал Сосьедад
90'
+1
Замена
Х. Сальдуа
️️️️
А. Горосабель
Желтая карточка
У. Рачич
89'
Замена
М. Андре
️️️️
М. Гомес
81'
Замена
У. Дуро
️️️️
Ю. Муса
80'
Желтая карточка
У. Гильямон
79'
73'
Замена
Д. Сильва
️️️️
Рафинья
73'
Замена
А. Янузай
️️️️
Порту
Замена
У. Рачич
️️️️
Э. Джемерт
70'
Замена
Г. Гедеш
️️️️
И. Мориба
70'
64'
Замена
А. Исак
️️️️
А. Серлот
64'
Замена
А. Элустондо
️️️️
И. Субельдия
50'
Желтая карточка
И. Субельдия
Замена
К. Солер
️️️️
К. Москера
46'
Желтая карточка
И. Мориба
37'
31'
Желтая карточка
М. Субименди
Желтая карточка
К. Москера
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
6
Илаш Мориба
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
12
Рафинья
ЦП
10
Порту
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Валенсия
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Антонио Латорре
ЛЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
88
Коба Куандреди
ЦП
11
Элдер Кошта
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
10
Маркос Андре
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Мэтью Райан
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
6
Андер Гевара
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
21
Давид Сильва
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
3-3-1-2-1
25
Мамардашвили
20
Фулкье
5
Джемерт
3
Москера
14
Гайя
22
Гильямон
14
Корреа
6
Мориба
17
Хиль
80
Муса
9
Гомес
4-3-2-1
1
Ремиро
2
Горосабель
5
Субельдия
24
Ле Норман
15
Рико
36
Субименди
23
Мерино
12
Рафинья
10
Порту
10
Оярсабаль
9
Серлот
5
Джемерт
10
Рачич
10
Рачич
5
Джемерт
3
Москера
18
Солер
18
Солер
3
Москера
6
Мориба
11
Гедеш
11
Гедеш
6
Мориба
80
Муса
9
Дуро
9
Дуро
80
Муса
9
Гомес
10
Андре
10
Андре
9
Гомес
5
Субельдия
6
Элустондо
6
Элустондо
5
Субельдия
2
Горосабель
2
Сальдуа
2
Сальдуа
2
Горосабель
12
Рафинья
21
Сильва
21
Сильва
12
Рафинья
10
Порту
24
Янузай
24
Янузай
10
Порту
9
Серлот
9
Исак
9
Исак
9
Серлот
Остались в запасе
Валенсия
Реал Сосьедад
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Антонио Латорре
ЛЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
88
Коба Куандреди
ЦП
90
Денис Черышев
ЛВ
11
Элдер Кошта
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
13
Мэтью Райан
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
6
Андер Гевара
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Антонио Латорре
ЛЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
88
Коба Куандреди
ЦП
90
Денис Черышев
ЛВ
11
Элдер Кошта
ПВ
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
6
Андер Гевара
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Валенсия - Реал Сосьедад
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Месталья
Новости команд
Все
Валенсия
Реал Сосьедад
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Реал Сосьедад» на победу в матче 5-го тура
10:55
«Райо Вальекано» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Расинга» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Ла Лига: шансы «Райо Вальекано» и «Валенсии» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
18 ноября
«Райо Вальекано» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Райо Вальекано» и «Валенсии» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
18 ноября
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Реал Сосьедад» на победу в матче 5-го тура
10:55
Ла Лига: шансы «Расинга» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+