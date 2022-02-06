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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Нант
Страсбур - Нант: обзор матча 06 февраля 2022
Страсбур
06.02.2022, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 23 тур
1 : 0
Завершен
Нант
74'
Д. Ленар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Страсбур - Нант
Замена
К. Фила
️️️️
Ф. Жилберт
90'
+2
Желтая карточка
М. Селс
90'
86'
Замена
Ж. Огустен
️️️️
П. Чиривелья
Желтая карточка
Д. Ленар
82'
79'
Желтая карточка
В. Геббельс
78'
Замена
С. Корчиа
️️️️
К. Мерлен
78'
Замена
В. Геббельс
️️️️
М. Саймон
77'
Замена
М. Коко
️️️️
Фабио
Замена
Ж. Беллегард
️️️️
С. Прсич
75'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ленар
Пас отдал
А. Томассон
74'
Замена
М. Сахи Дьон
️️️️
М. Уорис
68'
66'
Замена
Р. Перейра де Са
️️️️
С. Мутуссами
Желтая карточка
Ж. Ньямси
53'
48'
Желтая карточка
Н. Паллуа
23'
Желтая карточка
П. Чиривелья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
4
Кароль Фила
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
19
Хабиб Диарра
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
70
Нордин Кандиль
АП
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
Нант
1
Денис Петрич
ВР
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
44
Лоан Дусе
ЦП
11
Мохамед Ачи
ЦП
10
Роли Перейра де Са
АП
14
Осман Букари
ПВ
97
Маркус Коко
ПВ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
4-1-2-1-2
26
Селс
19
Каси
5
Перрен
5
Ньямси
24
Жилберт
28
Сиссоко
14
Прсич
14
Ленар
28
Томассон
20
Уорис
19
Ажорк
3-3-1-2-1
40
Лафон
2
Фабио
5
Жиротто
5
Паллуа
8
Аппиа
4
Чиривелья
26
Мерлен
8
Мутуссами
10
Бляс
27
Саймон
9
Муани
24
Жилберт
4
Фила
4
Фила
24
Жилберт
14
Прсич
27
Беллегард
27
Беллегард
14
Прсич
20
Уорис
80
Дьон
80
Дьон
20
Уорис
26
Мерлен
14
Корчиа
14
Корчиа
26
Мерлен
8
Мутуссами
10
Перейра де Са
10
Перейра де Са
8
Мутуссами
27
Саймон
69
Геббельс
69
Геббельс
27
Саймон
2
Фабио
97
Коко
97
Коко
2
Фабио
4
Чиривелья
97
Огустен
97
Огустен
4
Чиривелья
Остались в запасе
Страсбур
Нант
1
Эиджи Кавашима
ВР
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
19
Хабиб Диарра
ОП
70
Нордин Кандиль
АП
Главный тренер
Тьерри Лоре
14
Осман Букари
ПВ
1
Денис Петрич
ВР
44
Лоан Дусе
ЦП
11
Мохамед Ачи
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
1
Эиджи Кавашима
ВР
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
19
Хабиб Диарра
ОП
70
Нордин Кандиль
АП
Остались в запасе
14
Осман Букари
ПВ
1
Денис Петрич
ВР
44
Лоан Дусе
ЦП
11
Мохамед Ачи
ЦП
Главный тренер
Тьерри Лоре
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Страсбур - Нант
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Информация о матче
Стадион:
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