Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Санкт-Галлен - Янг Бойз
Санкт-Галлен - Янг Бойз: обзор матча 06 февраля 2022
Санкт-Галлен
06.02.2022, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 20 тур
3 : 3
Завершен
Янг Бойз
61'
К. Дуа
85'
А. Бесио
90+2'
К. Дуа
25'
К. Фасснахт
44'
Джордан
50'
Джордан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санкт-Галлен - Янг Бойз
ГОЛ! 3:3!
К. Дуа
90'
+2
89'
Замена
М. Камара
️️️️
Джордан
89'
Замена
У. Гарсия
️️️️
С. Лаупер
ГОЛ! 2:3!
А. Бесио
85'
Замена
Ф. Шуберт
️️️️
П. Суттер
81'
Желтая карточка
К. Дуа
75'
Замена
К. Лунгойи
️️️️
Ю. Фон Мос
65'
ГОЛ! 1:3!
К. Дуа
Пас отдал
Л. Гертлер
61'
60'
Замена
В. Канга
️️️️
В. Сьерро
Замена
Б. Стильхарт
️️️️
М. Маглица
53'
Замена
А. Бесио
️️️️
Ж. Гуйемено
53'
Замена
Б. Тома
️️️️
А. Янкевиц
53'
50'
ГОЛ! 0:3!
Джордан
Желтая карточка
А. Янкевиц
44'
44'
ГОЛ! 0:2!
Джордан
Пас отдал
К. Фасснахт
25'
ГОЛ! 0:1!
К. Фасснахт
Пас отдал
Ф. Ридер
7'
Желтая карточка
С. Зесигер
Желтая карточка
Ж. Гуйемено
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
45
Александр Янкевиц
ВР
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
6
Матей Маглица
ЦЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
21
Жереми Гуйемено
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
16
Лукас Гертлер
ЦП
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
6
Патрик Суттер
ЦФ
9
Квадво Дуа
ЦФ
22
Айзек Шмидт
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
30
Сандро Лаупер
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Санкт-Галлен
24
Бастьен Тома
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
30
Виктор Руис
ЦП
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
23
Алессио Бесио
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
3
M. Nuhu
ЦФ
15
Евклидес Кабраль
ЦФ
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
Янг Бойз
91
Гийом Февр
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
27
Левин Блум
ЦЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
19
Шейх Ниасс
ЦП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
12
Ауреле Аменда
ЦФ
2-3-1-3
45
Янкевиц
6
Маглица
20
Стержиу
21
Гуйемено
88
Квинтийя
16
Гертлер
81
Фон Мос
22
Шмидт
9
Дуа
6
Суттер
4-4-2
1
Расьоппи
23
Масейрас
15
Зесигер
28
Лустенбергер
21
Лефор
16
Фасснахт
4
Сьерро
32
Ридер
30
Лаупер
9
Джордан
99
Монтейру
45
Янкевиц
24
Тома
24
Тома
45
Янкевиц
6
Маглица
4
Стильхарт
4
Стильхарт
6
Маглица
6
Суттер
10
Шуберт
10
Шуберт
6
Суттер
21
Гуйемено
23
Бесио
23
Бесио
21
Гуйемено
81
Фон Мос
11
Лунгойи
11
Лунгойи
81
Фон Мос
4
Сьерро
9
Канга
9
Канга
4
Сьерро
30
Лаупер
25
Гарсия
25
Гарсия
30
Лаупер
9
Джордан
5
Камара
5
Камара
9
Джордан
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Янг Бойз
30
Виктор Руис
ЦП
3
M. Nuhu
ЦФ
15
Евклидес Кабраль
ЦФ
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
91
Гийом Февр
ВР
27
Левин Блум
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
19
Шейх Ниасс
ЦП
12
Ауреле Аменда
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
30
Виктор Руис
ЦП
3
M. Nuhu
ЦФ
15
Евклидес Кабраль
ЦФ
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
Остались в запасе
91
Гийом Февр
ВР
27
Левин Блум
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
19
Шейх Ниасс
ЦП
12
Ауреле Аменда
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Санкт-Галлен - Янг Бойз
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Зиттерштадион
Новости команд
Все
Санкт-Галлен
Янг Бойз
«Санкт-Галлен» – «Нордшелланд»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Нордшелланд» – «Санкт-Галлен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Нордшелланд» – «Санкт-Галлен»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Санкт-Галлен» – «Шериф»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«Санкт-Галлен» – «Шериф»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Санкт-Галлен» – «Нордшелланд»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Нордшелланд» – «Санкт-Галлен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Нордшелланд» – «Санкт-Галлен»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Санкт-Галлен» – «Шериф»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«Санкт-Галлен» – «Шериф»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 1.84
28 января
Лига Европы. Эмери победил Тедеско, Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» и другие результаты
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: прогноз и ставки на матч 22 января 2026 с коэффициентом 1.45
21 января
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+