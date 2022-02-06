Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Базель - Сьон
Базель - Сьон: обзор матча 06 февраля 2022
Базель
06.02.2022, воскресенье, 16:15
Швейцария. Суперлига, 20 тур
3 : 3
Завершен
Сьон
23'
В. Штокер
35'
Д. Ндой
69'
Л. Миллар
11'
Итаитинга
56'
А. Гргич
83'
А. Гргич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Базель - Сьон
90'
+4
Желтая карточка
К. Фикеншер
Замена
Л. Чипперфилд
️️️️
В. Штокер
89'
88'
Замена
Г. Оаро
️️️️
М. Сиприано
88'
Замена
Л. Бенито
️️️️
Б. Ндойе
83'
Желтая карточка
А. Гргич
83'
ГОЛ с пенальти! 3:3!
А. Гргич
Замена
Н. Джига
️️️️
Т. Джака
81'
78'
Замена
Г. Карлен
️️️️
Итаитинга
ГОЛ! 3:2!
Л. Миллар
69'
Желтая карточка
Т. Джака
68'
Замена
Л. Миллар
️️️️
Д. Малес
64'
56'
ГОЛ! 2:2!
А. Гргич
Замена
М. Ланг
️️️️
С. Лопес
46'
Желтая карточка
Ф. Чалов
44'
ГОЛ! 2:1!
Д. Ндой
Пас отдал
Д. Малес
35'
33'
Желтая карточка
М. Сиприано
32'
Желтая карточка
Д. Каваре
30'
Желтая карточка
Б. Ндойе
ГОЛ! 1:1!
В. Штокер
Пас отдал
Д. Малес
23'
11'
ГОЛ! 0:1!
Итаитинга
Пас отдал
А. Гргич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
13
Хайнц Линднер
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
18
Вутер Бюргер
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
19
Дариан Малес
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Патрик Рахмен
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
19
Жан Бамерт
ЦЗ
15
Димитри Каваре
ЦЗ
33
Кевин Буа
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
34
Бирама Ндойе
ЦП
76
Итаитинга
ЦФ
81
Филип Стоилькович
ЦФ
8
Балтасар
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Базель
28
Феликс Гебхардт
ВР
34
Нассер Джига
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
21
Албиан Хайдари
ЦФ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
9
Андрин Хунцикер
ЦФ
Сьон
16
Тимоти Фаюлу
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
52
Весли
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
23
Маттео Тосетти
ЦП
4
Арьян Кабаши
ЦФ
7
Лука Дзуффи
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
3-4-1-2
13
Линднер
3
Каттербах
3
Пельмар
18
Лопес
18
Бюргер
34
Джака
14
Штокер
23
Касами
14
Ндой
63
Чалов
19
Малес
4-3-3
18
Фикеншер
39
Сайнтини
19
Бамерт
15
Каваре
6
Сиприано
33
Буа
8
Гргич
34
Ндойе
8
Балтасар
81
Стоилькович
76
Итаитинга
34
Джака
34
Джига
34
Джига
34
Джака
18
Лопес
5
Ланг
5
Ланг
18
Лопес
14
Штокер
21
Чипперфилд
21
Чипперфилд
14
Штокер
19
Малес
17
Миллар
17
Миллар
19
Малес
34
Ндойе
23
Бенито
23
Бенито
34
Ндойе
76
Итаитинга
11
Карлен
11
Карлен
76
Итаитинга
6
Сиприано
99
Оаро
99
Оаро
6
Сиприано
Остались в запасе
Базель
Сьон
28
Феликс Гебхардт
ВР
15
Томаш Тавареш
ПЗ
21
Албиан Хайдари
ЦФ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
9
Андрин Хунцикер
ЦФ
Главный тренер
Патрик Рахмен
16
Тимоти Фаюлу
ВР
52
Весли
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
23
Маттео Тосетти
ЦП
4
Арьян Кабаши
ЦФ
7
Лука Дзуффи
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
28
Феликс Гебхардт
ВР
15
Томаш Тавареш
ПЗ
21
Албиан Хайдари
ЦФ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
9
Андрин Хунцикер
ЦФ
Остались в запасе
16
Тимоти Фаюлу
ВР
52
Весли
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
23
Маттео Тосетти
ЦП
4
Арьян Кабаши
ЦФ
7
Лука Дзуффи
ЦФ
Главный тренер
Патрик Рахмен
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Базель - Сьон
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
Стадион:
Сент Якоб-Парк
Новости команд
Все
Базель
Сьон
Российский экс-спартаковец забил 1-й гол за молодежку «Базеля»
20 октября
Сборную России и «Зенит» пригласят на товарищеские матчи в Европу
6 октября
19
Российский защитник отдал первый голевой пас в молодежке «Базеля», Ибрагимов забил в АПЛ-2
29 сентября
Бывший главный тренер «Динамо» возглавил «Базель»
25 сентября
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Российский экс-спартаковец забил 1-й гол за молодежку «Базеля»
20 октября
Российский защитник отдал первый голевой пас в молодежке «Базеля», Ибрагимов забил в АПЛ-2
29 сентября
Бывший главный тренер «Динамо» возглавил «Базель»
25 сентября
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Новым чемпионом Швейцарии стал клуб, у которого раньше не было титулов
4 мая
3
Сборную России и «Зенит» пригласят на товарищеские матчи в Европу
6 октября
19
«Аякс» – «Сьон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Аякс» – «Сьон»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Сьон» – «Аякс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Сьон» – «Аякс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+