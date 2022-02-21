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    Патрик Рахмен

    Тренер
    Имя Патрик
    Фамилия Рахмен
    Гражданство Швейцария
    Дата рождения 3 апреля 1969
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Базель 4 1 2 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    06.02.2022 Базель 3 : 3 Сьон
    13.02.2022 Янг Бойз 3 : 1 Базель
    19.02.2022 Базель 3 : 0 Лозанна-Спорт
    27.02.2022 Цюрих 4 : 2 Базель
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