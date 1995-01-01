«Базель» Чалова объявил об отставке главного тренера Рахмена

Главный тренер «Базеля» Патрик Рахмен отправлен в отставку из-за отсутствия видимых перспектив развития клуба, сообщает пресс-служба «Базеля».
До конца сезона исполнять обязанности главного тренера будет Гильермо Абаскаль.
- «Базель» идет на 3-м месте в чемпионате Швейцарии.
- Клуб арендовал до конца сезона форварда ЦСКА Федора Чалова.
- В 3 матчах за «Базель» он сделал 1 ассист.
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