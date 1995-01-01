Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    2 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    3 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться

    «Базель» Чалова объявил об отставке главного тренера Рахмена

    Главный тренер «Базеля» Патрик Рахмен отправлен в отставку из-за отсутствия видимых перспектив развития клуба, сообщает пресс-служба «Базеля».

    До конца сезона исполнять обязанности главного тренера будет Гильермо Абаскаль.

    • «Базель» идет на 3-м месте в чемпионате Швейцарии.
    • Клуб арендовал до конца сезона форварда ЦСКА Федора Чалова.
    • В 3 матчах за «Базель» он сделал 1 ассист.

    Чалов сделал ассист в матче с «Лозанной». Это его первое результативное действие в «Базеле»

    Чалов – в старте «Базеля» на матч с «Лозанной»

    Чалов в матче с «Янг Бойз» оказался первым замененным. У россиянина в «Базеле» 2 игры, 0 результативных действий

    Источник: сайт «Базеля»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:31
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94263
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68792
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru