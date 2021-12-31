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    «Он в хорошей форме». Чалов может завтра дебютировать за «Базель» в матче со «Сьоном»

    Главный тренер «Базеля» Патрик Рахмен рассказал о готовности форварда Федора Чалова дебютировать уже завтра, 6 февраля. Базельцы примут «Сьон».

    «Федор – очень динамичный игрок, который быстро уходит вглубь и хорош в качестве «столба».

    Мы общаемся с ним на английском. Это жизнерадостный человек, очень открытый, его хорошо приняла команда. Физически он в хорошей форме и готов играть», – цитирует Рахмена телеграм-канал «Западные СМИ о российском футболе» со ссылкой на Tagblatt.

    • Это первый опыт Чалова в Европе.
    • Его взяли в аренду до конца сезона без права выкупа.
    • Чалов – самый дорогой игрок чемпионата Швейцарии (8,5 миллиона евро).

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    Источник: телеграм-канал «Западные СМИ о российском футболе»

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    Сегодня, 22:11
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1488

      vmonomah17 10 минут назад

      А если выбросить паспорт Чалова, то его цена упадет в 4-5 раз)))

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