«Он в хорошей форме». Чалов может завтра дебютировать за «Базель» в матче со «Сьоном»

Главный тренер «Базеля» Патрик Рахмен рассказал о готовности форварда Федора Чалова дебютировать уже завтра, 6 февраля. Базельцы примут «Сьон».
«Федор – очень динамичный игрок, который быстро уходит вглубь и хорош в качестве «столба».
Мы общаемся с ним на английском. Это жизнерадостный человек, очень открытый, его хорошо приняла команда. Физически он в хорошей форме и готов играть», – цитирует Рахмена телеграм-канал «Западные СМИ о российском футболе» со ссылкой на Tagblatt.
- Это первый опыт Чалова в Европе.
- Его взяли в аренду до конца сезона без права выкупа.
- Чалов – самый дорогой игрок чемпионата Швейцарии (8,5 миллиона евро).