«Он в хорошей форме». Чалов может завтра дебютировать за «Базель» в матче со «Сьоном»

Главный тренер «Базеля» Патрик Рахмен рассказал о готовности форварда Федора Чалова дебютировать уже завтра, 6 февраля. Базельцы примут «Сьон».

«Федор – очень динамичный игрок, который быстро уходит вглубь и хорош в качестве «столба».

Мы общаемся с ним на английском. Это жизнерадостный человек, очень открытый, его хорошо приняла команда. Физически он в хорошей форме и готов играть», – цитирует Рахмена телеграм-канал «Западные СМИ о российском футболе» со ссылкой на Tagblatt.