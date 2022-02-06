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Расписание матчей
Англия. Кубок
Борнмут - Борэм Вуд
Борнмут - Борэм Вуд: обзор матча 06 февраля 2022
Борнмут
06.02.2022, воскресенье, 21:30
Англия. Кубок, 1/16 финала
0 : 1
Завершен
Борэм Вуд
38'
М. Рикеттс
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Борнмут - Борэм Вуд
90'
+3
Замена
Н. Рэнжер
️️️️
С. Боден
87'
Замена
Д. Комли
️️️️
М. Рикеттс
86'
Желтая карточка
Т. Эшби-Хэммонд
85'
Замена
А. Клифтон
️️️️
Т. Марш
Замена
Д. Соланке
️️️️
Д. Хилл
76'
Замена
Д. Стейси
️️️️
Э. Маркондес
66'
Замена
Ф. Биллинг
️️️️
Н. Мория-Уэлш
66'
63'
Желтая карточка
Т. Марш
62'
Желтая карточка
Д. Стивенс
Желтая карточка
Н. Филлипс
47'
Замена
Т. Кантвелл
️️️️
Б. Пирсон
46'
Замена
Р. Кристи
️️️️
Л. Кук
46'
38'
ГОЛ! 0:1!
М. Рикеттс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
28
Фредди Вудман
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
18
Гэвин Килкенни
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
9
Джамал Лоу
ПВ
5
Джеймс Хилл
ЦФ
22
Натан Мория-Уэлш
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Борэм Вуд
1
Тайе Эшби-Хэммонд
ВР
6
Коннор Стивенс
ЦЗ
5
Уилл Эванс
ЦЗ
11
Фрэнки Реймонд
ЦП
4
Марк Рикеттс
ЦП
17
Джейкоб Менди
ЦП
8
Джош Рис
ЦП
18
Кейн Смит
ЦФ
6
Дэвид Стивенс
ЦФ
10
Тайрон Марш
ЦФ
9
Скотт Боден
ЦФ
Главный тренер
Люк Гаррард
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Райан Кристи
АП
19
Доминик Соланке
ЦФ
Борэм Вуд
23
Джошуа Роач
ВР
14
Адриан Клифтон
ЦП
18
Коннор Смит
ЦП
16
Джеймс Комли
ЦП
9
Найл Рэнжер
ЦФ
2-4-1-3
28
Вудман
3
Дэвис
3
Филлипс
10
Маркондес
18
Килкенни
10
Кук
4
Пирсон
9
Лоу
19
Энтони
22
Мория-Уэлш
5
Хилл
2-4-4
1
Эшби-Хэммонд
6
Стивенс
5
Эванс
4
Рикеттс
17
Менди
8
Рис
11
Реймонд
9
Боден
10
Марш
6
Стивенс
18
Смит
4
Пирсон
10
Кантвелл
10
Кантвелл
4
Пирсон
10
Маркондес
3
Стейси
3
Стейси
10
Маркондес
22
Мория-Уэлш
8
Биллинг
8
Биллинг
22
Мория-Уэлш
10
Кук
10
Кристи
10
Кристи
10
Кук
5
Хилл
19
Соланке
19
Соланке
5
Хилл
10
Марш
14
Клифтон
14
Клифтон
10
Марш
4
Рикеттс
16
Комли
16
Комли
4
Рикеттс
9
Боден
9
Рэнжер
9
Рэнжер
9
Боден
Остались в запасе
Борнмут
Борэм Вуд
12
Марк Траверс
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
Главный тренер
Скотт Паркер
23
Джошуа Роач
ВР
18
Коннор Смит
ЦП
Главный тренер
Люк Гаррард
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
Остались в запасе
23
Джошуа Роач
ВР
18
Коннор Смит
ЦП
Главный тренер
Скотт Паркер
Главный тренер
Люк Гаррард
Статистика матча Борнмут - Борэм Вуд
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
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1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 20 тур
Борэм Вуд
- : -
28.11.2026
Гейтсхед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Борэм Вуд
4 : 1
25.11.2026
Олдершот
Англия. Национальная лига, 18 тур
Саутенд Юнайтед
2 : 3
20.11.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 17 тур
Йовил
2 : 2
14.11.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 16 тур
Борэм Вуд
4 : 3
31.10.2026
Хартлпул Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Уокинг
1 : 2
27.10.2026
Борэм Вуд
Информация о матче
Стадион:
Виталити Стэдиум
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