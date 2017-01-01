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    «Борэм Вуд» – 1-я полупрофессиональная команда в истории Кубка Англии, не пропустившая в первых 4 раундах

    «Борэм Вуд» в 1/16 финала Кубка Англии прошел «Брентфорд» из Чемпионшипа (1:0). Таким образом, клуб из пятого по силе дивизиона (полупрофессионального) прошел первые четыре раунда турнира без пропущенных мячей.

    Ранее ни одна команда из полупрофессиональных лиг не проходила первые четыре стадии Кубка Англии без пропущенных голов.

    • «Борэм Вуд» основан в 1948 году.
    • В Национальной лиге «Борэм Вуд» идет 5-м.
    • В 1/8 финала «Борэм Вуд» встретится с «Эвертоном».

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    Кубок Англии. «Ливерпуль» победил «Кардифф» и вышел на «Норвич»

    «Лутон» – «Челси», «Питерборо» – «Манчестер Сити» и другие пары 1/8 финала Кубка Англии

    Источник: Бомбардир.ру

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