«Борэм Вуд» – 1-я полупрофессиональная команда в истории Кубка Англии, не пропустившая в первых 4 раундах

«Борэм Вуд» в 1/16 финала Кубка Англии прошел «Брентфорд» из Чемпионшипа (1:0). Таким образом, клуб из пятого по силе дивизиона (полупрофессионального) прошел первые четыре раунда турнира без пропущенных мячей.

Ранее ни одна команда из полупрофессиональных лиг не проходила первые четыре стадии Кубка Англии без пропущенных голов.

«Борэм Вуд» основан в 1948 году.

В Национальной лиге «Борэм Вуд» идет 5-м.

В 1/8 финала «Борэм Вуд» встретится с «Эвертоном».

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