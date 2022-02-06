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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Рейнджерс - Хартс
Рейнджерс - Хартс: обзор матча 06 февраля 2022
Рейнджерс
06.02.2022, воскресенье, 19:00
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
5 : 0
Завершен
Хартс
11'
А. Морелос
64'
А. Морелос
72'
Г. Камара
75'
С. Эрфилд
84'
Ф. Сакала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рейнджерс - Хартс
87'
Желтая карточка
С. Кингсли
Замена
С. Дэвис
️️️️
Д. Ландстрем
86'
Замена
А. Диалло
️️️️
Р. Кент
86'
ГОЛ! 5:0!
Ф. Сакала
Пас отдал
Р. Кент
84'
78'
Замена
Э. Халидэй
️️️️
Л. Бойс
Замена
Ф. Сакала
️️️️
Д. Арибо
76'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
С. Эрфилд
76'
ГОЛ! 4:0!
С. Эрфилд
75'
73'
Замена
Б. Вудберн
️️️️
К. Девлин
73'
Замена
Д. Джиннелли
️️️️
Б. Банингиме
73'
Замена
П. Харинг
️️️️
Н. Аткинсон
ГОЛ! 3:0!
Г. Камара
Пас отдал
А. Морелос
72'
Замена
Г. Камара
️️️️
Р. Джек
69'
ГОЛ! 2:0!
А. Морелос
64'
59'
Желтая карточка
Н. Аткинсон
Желтая карточка
Л. Балогун
53'
46'
Замена
Э. Симмс
️️️️
A. McEneff
ГОЛ! 1:0!
А. Морелос
Пас отдал
Р. Кент
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
6
Джон Ландстрем
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Хартс
1
Крейг Гордон
ВР
4
Taylor Moore
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
10
Барри Маккей
ЦП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
6
Бени Банингиме
ЦП
14
Кэмерон Девлин
ЦП
8
Aaron McEneff
ЦФ
27
Лиам Бойс
ЦФ
Главный тренер
Иан Катро
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
16
Амад Диалло
ПВ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
7
Кемар Руф
ЦФ
Хартс
13
Росс Стюарт
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
5
Петер Харинг
ЦП
33
Финлей Поллок
ЦП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
9
Эллис Симмс
ЦФ
11
Джош Джиннелли
ЦФ
4-4-1-1
1
МакГрегор
3
Бейсси
6
Голдсон
27
Балогун
2
Тавернье
6
Ландстрем
8
Джек
37
Эрфилд
18
Арибо
77
Кент
9
Морелос
4-4-2
1
Гордон
13
Аткинсон
4
3
Кингсли
6
Сиббик
20
Кокрейн
6
Банингиме
14
Девлин
10
Маккей
27
Бойс
8
37
Эрфилд
21
Рэмзи
21
Рэмзи
37
Эрфилд
6
Ландстрем
10
Дэвис
10
Дэвис
6
Ландстрем
8
Джек
18
Камара
18
Камара
8
Джек
77
Кент
16
Диалло
16
Диалло
77
Кент
18
Арибо
10
Сакала
10
Сакала
18
Арибо
27
Бойс
11
Халидэй
11
Халидэй
27
Бойс
13
Аткинсон
5
Харинг
5
Харинг
13
Аткинсон
14
Девлин
7
Вудберн
7
Вудберн
14
Девлин
8
9
Симмс
9
Симмс
8
6
Банингиме
11
Джиннелли
11
Джиннелли
6
Банингиме
Остались в запасе
Рейнджерс
Хартс
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
7
Кемар Руф
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
13
Росс Стюарт
ВР
33
Финлей Поллок
ЦП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
Главный тренер
Иан Катро
Остались в запасе
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
7
Кемар Руф
ЦФ
Остались в запасе
13
Росс Стюарт
ВР
33
Финлей Поллок
ЦП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Главный тренер
Иан Катро
Статистика матча Рейнджерс - Хартс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Хартс
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
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