Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Иан Катро

    Тренер
    Имя Иан
    Фамилия Катро
    Гражданство Шотландия
    Дата рождения 11 июля 1986
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Хартс 2 0 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    18.08.2022 Цюрих 2 : 1 Хартс
    25.08.2022 Хартс 0 : 1 Цюрих
    • Читайте нас: 
    11