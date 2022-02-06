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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гронинген - Гоу Эхед Иглс
Гронинген - Гоу Эхед Иглс: обзор матча 06 февраля 2022
Гронинген
06.02.2022, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 21 тур
2 : 1
Завершен
Гоу Эхед Иглс
4'
Й. Ларсен
69'
Й. Ларсен
60'
Я. Ботос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гронинген - Гоу Эхед Иглс
Замена
R. Postema
️️️️
Й. Ларсен
90'
Замена
М. Шверко
️️️️
Б. Мейер
90'
Замена
Д. ван Кам
️️️️
M. De Leeuw
86'
85'
Замена
J. Mulenga
️️️️
Р. Оратмангоен
85'
Замена
F. Ross
️️️️
Ф. Ромменс
Замена
М. Эль-Ханкури
️️️️
П. Абрахам
77'
Замена
С. Нгонг
️️️️
Т. Суслов
77'
Желтая карточка
Й. Ларсен
69'
ГОЛ! 2:1!
Й. Ларсен
Пас отдал
Б. ван Хинтум
69'
67'
Замена
M. Berden
️️️️
И. Лидберг
67'
Замена
М. Кардона
️️️️
И. Кордоба
60'
ГОЛ! 1:1!
Я. Ботос
Пас отдал
Р. Оратмангоен
46'
Замена
Я. Ботос
️️️️
Б. Лукассен
36'
Желтая карточка
Б. Куйперс
ГОЛ! 1:0!
Й. Ларсен
Пас отдал
Б. Мейер
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гронинген
41
Петер Левенбург
ВР
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
5
Бьорн Мейер
ЦЗ
5
Барт ван Хинтум
ЦЗ
23
Майк те Верик
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
19
Michael De Leeuw
ЦФ
7
Паулос Абрахам
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
6
Ларос Дуарте
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Гоу Эхед Иглс
44
Андриес Нопперт
ВР
4
Йорис Крамер
ЦЗ
5
Бас Куйперс
ЦЗ
20
Матс Дейл
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
20
Лук Броуверс
ОП
21
Джей Идзес
ЦП
2
Бойд Лукассен
ЦП
11
Рагнар Оратмангоен
ЦП
88
Филипп Ромменс
АП
3
Исак Лидберг
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Гронинген
3
Тиймен Блокзийл
ЦЗ
33
Марин Шверко
ЦЗ
27
Мо Эль-Ханкури
ЛВ
6
Мелайро Богард
ОП
8
Даниэль ван Кам
ОП
40
Эммануэль Матута
ЦП
16
Сириль Нгонг
ПВ
11
Romano Postema
ЦФ
12
Ян де Бор
ЦФ
16
Jan Hoekstra
ЦФ
2
Яхья Калли
ЦФ
Гоу Эхед Иглс
31
Job Schuurman
ВР
14
Aventis Aventisian
ЦЗ
26
Justin Bakker
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
90
Яннис-Фивос Ботос
ЦП
17
Francis Ross
ЦП
7
Martijn Berden
ЦП
3
Геррит Наубер
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
27
Jacob Mulenga
ЦФ
4-5
41
Левенбург
21
Касанвирьо
5
ван Хинтум
23
те Верик
5
Мейер
19
6
Дуарте
10
Суслов
7
Абрахам
22
Ларсен
3-1-3-2-1
44
Нопперт
20
Дейл
5
Куйперс
4
Крамер
20
Броуверс
21
Идзес
2
Лукассен
11
Оратмангоен
88
Ромменс
14
Кордоба
3
Лидберг
10
Суслов
16
Нгонг
16
Нгонг
10
Суслов
5
Мейер
33
Шверко
33
Шверко
5
Мейер
19
8
ван Кам
8
ван Кам
19
7
Абрахам
27
Эль-Ханкури
27
Эль-Ханкури
7
Абрахам
22
Ларсен
11
11
22
Ларсен
2
Лукассен
90
Ботос
90
Ботос
2
Лукассен
88
Ромменс
17
17
88
Ромменс
3
Лидберг
7
7
3
Лидберг
14
Кордоба
22
Кардона
22
Кардона
14
Кордоба
11
Оратмангоен
27
27
11
Оратмангоен
Остались в запасе
Гронинген
Гоу Эхед Иглс
6
Мелайро Богард
ОП
3
Тиймен Блокзийл
ЦЗ
40
Эммануэль Матута
ЦП
12
Ян де Бор
ЦФ
16
Jan Hoekstra
ЦФ
2
Яхья Калли
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
31
Job Schuurman
ВР
14
Aventis Aventisian
ЦЗ
26
Justin Bakker
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
3
Геррит Наубер
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Остались в запасе
6
Мелайро Богард
ОП
3
Тиймен Блокзийл
ЦЗ
40
Эммануэль Матута
ЦП
12
Ян де Бор
ЦФ
16
Jan Hoekstra
ЦФ
2
Яхья Калли
ЦФ
Остались в запасе
31
Job Schuurman
ВР
14
Aventis Aventisian
ЦЗ
26
Justin Bakker
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
3
Геррит Наубер
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Главный тренер
Деннис Деммерс
Статистика матча Гронинген - Гоу Эхед Иглс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
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