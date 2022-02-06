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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Спортинг - Фамаликан
Спортинг - Фамаликан: обзор матча 06 февраля 2022
Спортинг
06.02.2022, воскресенье, 23:30
Португалия. Примейра, 21 тур
2 : 0
Завершен
Фамаликан
6'
П. Сарабия (П)
63'
М. Рейс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спортинг - Фамаликан
90'
+2
Замена
A. Wahab Ibrahim
️️️️
А. Марин
85'
Замена
Г. Ассунсао
️️️️
Пепе
74'
Желтая карточка
Ч. Пикель
Замена
Н. Сантуш
️️️️
П. Сарабия
74'
Замена
И. Слимани
️️️️
П. Порро
74'
71'
Замена
Й. Кадис
️️️️
Ж. Карлос Тейшейра
Замена
Табата
️️️️
П. Гонсалвеш
64'
ГОЛ! 2:0!
М. Рейс
63'
Замена
М. Угарте
️️️️
Ж. Палинья
59'
Желтая карточка
П. Порро
56'
Замена
Р. Эшгайю
️️️️
З. Феддаль
46'
45'
+5
Пенальти не реализован!
С. Банза
45'
+2
Желтая карточка
Алекс
Желтая карточка
З. Феддаль
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Сарабия
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
26
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Фамаликан
3
Адриан Марин
ЛЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
88
Пепе
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
1
Луис Жуниор
ЦФ
24
Симон Банза
ЦФ
9
Бруно Родригес
ЦФ
18
Чарльз Пикель
ЦФ
7
Иво Родригес
ЦФ
31
Алекс
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Спортинг
13
Жоау Виржиния
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
10
Табата
ПВ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Фамаликан
1
Иван Злобин
ВР
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
24
Иван Хайме
ЛВ
12
Густаво Ассунсао
ОП
51
Abdul Wahab Ibrahim
ЦФ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Адан
4
Коатес
3
Феддаль
2
Рейс
25
Инасиу
6
Палинья
23
Порро
27
Нуньес
28
Гонсалвеш
7
Сарабия
26
Паулинью
3-1-1-5
5
Пенетра
5
Риччели
3
Марин
88
Пепе
10
Тейшейра
24
Банза
31
Алекс
7
Родригес
18
Пикель
9
Родригес
28
Гонсалвеш
10
Табата
10
Табата
28
Гонсалвеш
3
Феддаль
47
Эшгайю
47
Эшгайю
3
Феддаль
6
Палинья
5
Угарте
5
Угарте
6
Палинья
7
Сарабия
11
Сантуш
11
Сантуш
7
Сарабия
23
Порро
19
Слимани
19
Слимани
23
Порро
88
Пепе
12
Ассунсао
12
Ассунсао
88
Пепе
3
Марин
51
51
3
Марин
10
Тейшейра
29
Кадис
29
Кадис
10
Тейшейра
Остались в запасе
Спортинг
Фамаликан
10
Маркус Эдвардс
ПВ
13
Жоау Виржиния
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
Главный тренер
Рубен Аморим
1
Иван Злобин
ВР
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
24
Иван Хайме
ЛВ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Остались в запасе
10
Маркус Эдвардс
ПВ
13
Жоау Виржиния
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
Остались в запасе
1
Иван Злобин
ВР
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
24
Иван Хайме
ЛВ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Статистика матча Спортинг - Фамаликан
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
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