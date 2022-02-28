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    Расписание матчей 28-02-2022

    январь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6
    март 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2022, 2 тур
    28 февраля, понедельник
    01:00
    Лос-Анджелес Гэлакси
    1:0
    Нью-Йорк Сити
    Матч завершен
    28 февраля, понедельник
    03:00
    Хьюстон
    0:0
    Реал Солт-Лейк
    Матч завершен
    28 февраля, понедельник
    04:00
    Сиэтл
    0:1
    Нэшвилл
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2021/2022), 19 тур
    28 февраля, понедельник
    19:00
    Зенит
    3:2
    Рубин
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2021/2022), 27 тур
    28 февраля, понедельник
    20:00
    Касымпаша
    1:2
    Фенербахче
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2021/2022), 25 тур
    28 февраля, понедельник
    20:30
    ПАС
    1:0
    ПАС Ламия
    Матч завершен
    28 февраля, понедельник
    20:30
    Аполлон Смирнис
    0:2
    Атромитос
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2021/2022), 19 тур
    28 февраля, понедельник
    20:30
    Рух
    Колос
    Не начался
    Дания. Суперлига (2021/2022), 19 тур
    28 февраля, понедельник
    21:00
    Брондбю
    1:0
    Сендерийск
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2021/2022), 27 тур
    28 февраля, понедельник
    22:50
    Аталанта
    4:0
    Сампдория
    Матч завершен
    Испания. Примера (2021/2022), 26 тур
    28 февраля, понедельник
    23:00
    Гранада
    0:0
    Кадис
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2021/2022), 35 тур
    28 февраля, понедельник
    23:00
    Вест Бромвич
    0:2
    Суонси
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2021/2022), 24 тур
    28 февраля, понедельник
    23:15
    Брага
    0:0
    Санта-Клара
    Матч завершен
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