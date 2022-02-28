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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Суонси
Вест Бромвич - Суонси: обзор матча 28 февраля 2022
Вест Бромвич
28.02.2022, понедельник, 23:00
Англия. Чемпионшип, 35 тур
0 : 2
Завершен
Суонси
79'
Ж. Пироэ
84'
С. Кристи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Бромвич - Суонси
90'
+4
Замена
К. Джозеф
️️️️
Ж. Пироэ
84'
ГОЛ! 0:2!
С. Кристи
Пас отдал
Х. Вольф
83'
Замена
К. Смит
️️️️
М. Обафеми
79'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Пироэ
Пас отдал
О. Нтчам
Замена
К. Грант
️️️️
Д. Моламби
77'
77'
Замена
О. Нтчам
️️️️
Д. Патерсон
Замена
Q. Castro
️️️️
А. Рич
65'
64'
Желтая карточка
Б. Кабанго
Замена
Д. Ферлонг
️️️️
Д. О'Ши
46'
33'
Желтая карточка
Ф. Даунс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Суонси
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
4
Флинн Даунс
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
21
Майкл Обафеми
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
1
Энди Фишер
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
32
Quevin Castro
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
Суонси
29
Бен Хамер
ВР
5
Финли Барнс
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
22
Кайл Джозеф
ЦФ
4-4-2
26
Джонстон
22
Таунсенд
5
Бартли
26
О'Ши
6
Аджайи
3
Рич
8
Моламби
19
Диангана
20
Моуатт
47
Робинсон
9
Кэрролл
4-2-1-4
26
Ноутон
29
Кристи
5
Кабанго
3
Мэннинг
4
Даунс
6
Гримес
17
Вольф
1
Фишер
9
Пироэ
35
Патерсон
21
Обафеми
26
О'Ши
2
Ферлонг
2
Ферлонг
26
О'Ши
3
Рич
32
32
3
Рич
8
Моламби
9
Грант
9
Грант
8
Моламби
35
Патерсон
10
Нтчам
10
Нтчам
35
Патерсон
21
Обафеми
8
Смит
8
Смит
21
Обафеми
9
Пироэ
22
Джозеф
22
Джозеф
9
Пироэ
Остались в запасе
Вест Бромвич
Суонси
27
Дэвид Баттон
ВР
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
29
Бен Хамер
ВР
5
Финли Барнс
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
5
Финли Барнс
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Вест Бромвич - Суонси
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
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