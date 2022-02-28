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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Брондбю - Сендерийск
Брондбю - Сендерийск: обзор матча 28 февраля 2022
Брондбю
28.02.2022, понедельник, 21:00
Дания. Суперлига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Сендерийск
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брондбю - Сендерийск
Замена
К. Каппис
️️️️
А. Слимане
82'
81'
Желтая карточка
M. Albaek
79'
Замена
Ф. Мумбанья
️️️️
А. Баркарсон
Замена
М. Квистгарден
️️️️
C. Björk
73'
71'
Замена
R. Vinderslev
️️️️
P. Buch Christiansen
Желтая карточка
Д. Белл
68'
Замена
М. Греве
️️️️
С. Хедлунд
61'
38'
Вторая желтая
Н. Томсен
29'
Желтая карточка
P. Buch Christiansen
27'
Желтая карточка
Н. Томсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
14
Кевин Менса
ПЗ
20
Анис Слимане
ЦП
8
Джо Белл
ЦФ
15
Симон Хедлунд
ЦФ
15
Carl Björk
ЦФ
24
Марко Дивкович
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Сендерийск
12
Maxime Soulas
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
14
Атли Баркарсон
ЦЗ
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
17
Mads Albaek
ЦП
6
Николай Томсен
ЦП
3
Эмиль Хольм
ЦФ
20
Лоуренс Томас
ЦФ
23
Kristofer Ingi Kristinsson
ЦФ
20
Peter Buch Christiansen
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
15
Блас Риверос
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
12
Кристиан Каппис
ЦП
17
Матиас Греве
АП
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
Сендерийск
23
Robin Schouten
ЦЗ
6
R. Vinderslev
ЦП
1
Nikolai Flø
ЦФ
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
10
Исак Йенсен
ЦФ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
3-2-1-4
1
Хермансен
5
Хеггхейм
2
Максе
24
Ростед
5
Брус
14
Менса
20
Слимане
8
Белл
24
Дивкович
15
15
Хедлунд
4-3-4
3
Гартенманн
5
14
Баркарсон
12
22
Фредериксен
17
6
Томсен
20
23
20
Томас
3
Хольм
20
Слимане
12
Каппис
12
Каппис
20
Слимане
15
Хедлунд
17
Греве
17
Греве
15
Хедлунд
15
30
Квистгарден
30
Квистгарден
15
20
6
6
20
14
Баркарсон
29
Мумбанья
29
Мумбанья
14
Баркарсон
Остались в запасе
Брондбю
Сендерийск
30
Томас Миккельсен
ВР
15
Блас Риверос
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
23
Robin Schouten
ЦЗ
1
Nikolai Flø
ЦФ
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
10
Исак Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Остались в запасе
30
Томас Миккельсен
ВР
15
Блас Риверос
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
Остались в запасе
23
Robin Schouten
ЦЗ
1
Nikolai Flø
ЦФ
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
10
Исак Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Статистика матча Брондбю - Сендерийск
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Сендерийск
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
Брондбю
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