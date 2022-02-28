Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Сампдория
Аталанта - Сампдория: обзор матча 28 февраля 2022
Аталанта
28.02.2022, понедельник, 22:50
Италия. Серия А, 27 тур
4 : 0
Завершен
Сампдория
6'
М. Пашалич
29'
Т. Коопмейнерс
61'
Т. Коопмейнерс
86'
А. Миранчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аталанта - Сампдория
ГОЛ! 4:0!
А. Миранчук
86'
Замена
Д. Пеццелла
️️️️
М. Пессина
83'
Замена
Й. Меле
️️️️
Х. Хатебур
83'
Желтая карточка
Р. Толой
77'
76'
Замена
Р. Виейра
️️️️
А. Феррари
68'
Замена
Т. Ауджелло
️️️️
Н. Мурру
66'
Желтая карточка
М. Торсбю
ГОЛ! 3:0!
Т. Коопмейнерс
Пас отдал
А. Миранчук
61'
Замена
А. Миранчук
️️️️
Ж. Бога
60'
48'
Желтая карточка
А. Экдаль
46'
Замена
Т. Ринкон
️️️️
Ф. Квальярелла
46'
Замена
М. Йошида
️️️️
Д. Маньяни
46'
Замена
А. Сабири
️️️️
С. Сенси
ГОЛ! 2:0!
Т. Коопмейнерс
Пас отдал
М. Пессина
29'
ГОЛ! 1:0!
М. Пашалич
Пас отдал
Р. Фройлер
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
32
Маттео Пессина
АП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Сампдория
30
Владимиро Фальконе
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
9
Франческо Капуто
ЦФ
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
2
Джорджо Читтадини
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
7
Валентин Михаила
ЛВ
59
Алексей Миранчук
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
30
Никола Равалья
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
21
Симоне Тримболи
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
20
Владислав Супряга
ЦФ
4-2-1-3
1
Муссо
77
Дзаппакоста
2
Толой
19
Паломино
33
Хатебур
8
Коопмейнерс
15
де Рон
8
Фройлер
13
Бога
32
Пессина
8
Пашалич
3-2-3-2
30
Фальконе
25
Колли
96
Маньяни
25
Феррари
13
Конти
29
Мурру
8
Экдаль
2
Торсбю
8
Сенси
9
Капуто
27
Квальярелла
32
Пессина
3
Пеццелла
3
Пеццелла
32
Пессина
33
Хатебур
21
Меле
21
Меле
33
Хатебур
13
Бога
59
Миранчук
59
Миранчук
13
Бога
29
Мурру
3
Ауджелло
3
Ауджелло
29
Мурру
96
Маньяни
4
Йошида
4
Йошида
96
Маньяни
25
Феррари
14
Виейра
14
Виейра
25
Феррари
8
Сенси
10
Сабири
10
Сабири
8
Сенси
27
Квальярелла
8
Ринкон
8
Ринкон
27
Квальярелла
Остались в запасе
Аталанта
Сампдория
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
2
Джорджо Читтадини
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
7
Валентин Михаила
ЛВ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
25
Эмиль Аудеро
ВР
30
Никола Равалья
ВР
21
Симоне Тримболи
ЦП
20
Владислав Супряга
ЦФ
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
2
Джорджо Читтадини
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
7
Валентин Михаила
ЛВ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Остались в запасе
25
Эмиль Аудеро
ВР
30
Никола Равалья
ВР
21
Симоне Тримболи
ЦП
20
Владислав Супряга
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Аталанта - Сампдория
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Информация о матче
Главный судья:
Симоне Содза
Стадион:
Атлети Адзурри
Новости команд
Все
Аталанта
Сампдория
Серия А. «Аталанта» на 91-й минуте спасла ничью с «Интером» – 4:4!
23 ноября
2
«Аталанта» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Аталанты» и «Интера» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Серия А. «Аталанта» на 91-й минуте спасла ничью с «Интером» – 4:4!
23 ноября
2
«Аталанта» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Аталанты» и «Интера» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Участник ЧМ-2026, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
21 августа
Игрок «Ростова» перешел в клуб Серии B
2025.09.02 10:10
«Рубин» отдал в аренду воспитанника «Баварии», купленного за 2 миллиона
2025.08.01 18:50
«Сампдория» впервые в истории вылетела в третий итальянский дивизион
2025.05.14 00:12
Экс-защитник «Милана» закончил карьеру в 31 год
2025.04.19 09:00
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+