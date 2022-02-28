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Расписание матчей
МЛС 2026
Динамо Хьюстон - Реал Солт-Лейк
Динамо Хьюстон - Реал Солт-Лейк: обзор матча 28 февраля 2022
Динамо Хьюстон
28.02.2022, понедельник, 03:00
США. МЛС, 2 тур
0 : 0
Завершен
Реал Солт-Лейк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Хьюстон - Реал Солт-Лейк
Желтая карточка
Ф. Пико
90'
+4
77'
Замена
J. Menéndez
️️️️
Э. Броди
Замена
Кинтеро
️️️️
М. Родригес
70'
66'
Замена
М. Чанг
️️️️
Д. Мерам
65'
Замена
С. Кордова
️️️️
Б. Вуд
59'
Желтая карточка
Э. Холт
Желтая карточка
А. Карраскилья
53'
Замена
А. Карраскилья
️️️️
Д. Керен
46'
Замена
Z. Valentin
️️️️
Г. Дорси
46'
Желтая карточка
М. Вера
34'
24'
Желтая карточка
С. Калдуэлл
17'
Желтая карточка
П. Руис
Желтая карточка
Д. Стерес
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Хьюстон
12
Стив Кларк
ВР
26
Тим Паркер
ЦЗ
21
Адам Лундквист
ЦЗ
21
Крис Бэйрд
ЦП
22
Фафа Пико
ЦП
24
Дарвин Керен
ЦП
22
Матиас Вера
ЦП
5
Даниэль Стерес
ЦФ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
8
Мемо Родригес
ЦФ
24
Гриффин Дорси
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
15
Жустен Глад
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
17
Пабло Руис
ЦП
20
Эрик Холт
ЦФ
3
Эндрю Броди
ЦФ
87
Дамир Крейлах
ЦФ
3
Тате Шмитт
ЦФ
17
Бобби Вуд
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Динамо Хьюстон
3
Zarek Valentin
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
0
T. Pasher
ЦФ
25
Кинтеро
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
8
Адальберто Карраскилья
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
26
Michael Nelson
ЦФ
Реал Солт-Лейк
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
19
Боде Идальго
ЦП
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
16
Майкел Чанг
ЦФ
17
Christopher Garcia
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
2-4-4
12
Кларк
26
Паркер
21
Лундквист
21
Бэйрд
24
Керен
22
Вера
22
Пико
5
Стерес
24
Дорси
8
Родригес
11
Феррейра
2-3-5
18
МакМат
15
Глад
30
Силва Марсело
12
Калдуэлл
22
Мерам
17
Руис
20
Холт
17
Вуд
3
Шмитт
87
Крейлах
3
Броди
24
Дорси
3
3
24
Дорси
8
Родригес
25
Кинтеро
25
Кинтеро
8
Родригес
24
Керен
8
Карраскилья
8
Карраскилья
24
Керен
3
Броди
37
37
3
Броди
22
Мерам
16
Чанг
16
Чанг
22
Мерам
17
Вуд
16
Кордова
16
Кордова
17
Вуд
Остались в запасе
Динамо Хьюстон
Реал Солт-Лейк
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
0
T. Pasher
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
26
Michael Nelson
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
19
Боде Идальго
ЦП
17
Christopher Garcia
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Остались в запасе
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
0
T. Pasher
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
26
Michael Nelson
ЦФ
Остались в запасе
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
19
Боде Идальго
ЦП
17
Christopher Garcia
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Главный тренер
Фредди Хуарес
Статистика матча Динамо Хьюстон - Реал Солт-Лейк
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
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