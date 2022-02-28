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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Аполлон Смирнис - Атромитос
Аполлон Смирнис - Атромитос: обзор матча 28 февраля 2022
Аполлон Смирнис
28.02.2022, понедельник, 20:30
Греция. Суперлига, 25 тур
0 : 2
Завершен
Атромитос
48'
Э. Кулурис (П)
90+3'
Э. Кулурис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аполлон Смирнис - Атромитос
Вторая желтая
Ф. Кастро
90'
+10
90'
+3
ГОЛ! 0:2!
Э. Кулурис
Пас отдал
П. Саломон
89'
Замена
С. Спиридонович
️️️️
Х. Муньис
Желтая карточка
Ф. Кастро
87'
83'
Замена
А. Эрлингмарк
️️️️
Д. Алибек
82'
Замена
В. Клонаридис
️️️️
Д. Ротариу
73'
Замена
А. Карталис
️️️️
Х. Харисис
Замена
A. Dauda
️️️️
Р. Чибса
55'
Замена
Я. Янниотас
️️️️
Г. Памлидис
54'
48'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Э. Кулурис
45'
+3
Желтая карточка
Э. Кулурис
43'
Желтая карточка
К. Кивракидис
Замена
С. Цилулис
️️️️
Н. Мартинес
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аполлон Смирнис
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
0
Domingues
ЦЗ
14
Выкинтас Сливка
ЦП
64
Fatjon Andoni
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
10
Николас Мартинес
ЦП
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
22
Фабри Кастро
ЦФ
21
Василиос Витлис
ЦФ
14
Георгиос Памлидис
ЦФ
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
Атромитос
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
33
Dani Castellano
ЦЗ
10
Патрик Саломон
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
7
Денис Алибек
ЦФ
1
Андреас Янниотис
ЦФ
5
Димитриос Хацисаяс
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
10
Хуан Муньис
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Аполлон Смирнис
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
5
Димостенис Баксеванидис
ЦЗ
31
Христос Лисгарас
ЦЗ
17
Jordy Tutuarima
ЦЗ
30
Giorgos Papageorgiou
ЦП
23
Сотирис Цилулис
ЦП
1
Grega Sorčan
ЦФ
9
Abiola Dauda
ЦФ
70
Яннис Янниотас
ЦФ
Атромитос
35
Марко Марич
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
99
Георгиос Цоварас
ЦФ
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦФ
7
Александрос Карталис
ЦФ
10
Срджан Спиридонович
ЦФ
14
Виктор Клонаридис
ЦФ
10
Adil Nabi
ЦФ
2-4-5
2
Дентакис
0
14
Сливка
13
Чибса
10
Мартинес
64
22
Кастро
29
Иоаннидис
14
Памлидис
21
Витлис
70
2-2-1-5
19
Кивракидис
33
10
Саломон
8
Харисис
7
Ротариу
1
Янниотис
9
Кулурис
10
Муньис
24
5
Хацисаяс
10
Мартинес
23
Цилулис
23
Цилулис
10
Мартинес
13
Чибса
9
9
13
Чибса
14
Памлидис
70
Янниотас
70
Янниотас
14
Памлидис
7
Алибек
3
Эрлингмарк
3
Эрлингмарк
7
Алибек
8
Харисис
7
Карталис
7
Карталис
8
Харисис
10
Муньис
10
Спиридонович
10
Спиридонович
10
Муньис
7
Ротариу
14
Клонаридис
14
Клонаридис
7
Ротариу
Остались в запасе
Аполлон Смирнис
Атромитос
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
5
Димостенис Баксеванидис
ЦЗ
31
Христос Лисгарас
ЦЗ
17
Jordy Tutuarima
ЦЗ
30
Giorgos Papageorgiou
ЦП
1
Grega Sorčan
ЦФ
35
Марко Марич
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
99
Георгиос Цоварас
ЦФ
10
Adil Nabi
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Остались в запасе
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
5
Димостенис Баксеванидис
ЦЗ
31
Христос Лисгарас
ЦЗ
17
Jordy Tutuarima
ЦЗ
30
Giorgos Papageorgiou
ЦП
1
Grega Sorčan
ЦФ
Остались в запасе
35
Марко Марич
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
99
Георгиос Цоварас
ЦФ
10
Adil Nabi
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Статистика матча Аполлон Смирнис - Атромитос
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 7 тур
Астерас
2 : 2
15.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 6 тур
Аполлон Смирнис
0 : 0
07.05.2022
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
5 : 1
02.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 4 тур
Аполлон Смирнис
1 : 1
16.04.2022
Волос
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
1 : 2
09.04.2022
Аполлон Смирнис
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Камарас
Новости команд
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Аполлон Смирнис
Атромитос
Чалов забил 4-й гол за ПАОК
2024.12.22 21:43
2
«Атромитос» подтвердил ухода Илича с помощниками в российский клуб
2024.05.03 08:35
2
«Пари НН» может остаться без Илича
2024.05.02 13:27
Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
2023.10.22 20:43
8
Оздоев забил дебютный гол за ПАОК
2023.10.22 19:24
39-летний экс-зенитовец Алвеш перешел в «Аполлон Смирнис»
2021.09.05 17:23
1
39-летний экс-зенитовец Алвеш перейдет в «Аполлон Смирнис»
2021.09.03 23:02
3
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
2018.12.21 00:58
Чалов забил 4-й гол за ПАОК
2024.12.22 21:43
2
«Атромитос» подтвердил ухода Илича с помощниками в российский клуб
2024.05.03 08:35
2
«Пари НН» может остаться без Илича
2024.05.02 13:27
Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
2023.10.22 20:43
8
Оздоев забил дебютный гол за ПАОК
2023.10.22 19:24
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