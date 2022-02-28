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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити
Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити: обзор матча 28 февраля 2022
Лос-Анджелес Гэлакси
28.02.2022, понедельник, 01:00
США. МЛС, 2 тур
1 : 0
Завершен
Нью-Йорк Сити
90'
Чичарито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити
90'
+5
Желтая карточка
А. Калленс
90'
+1
Замена
Хебер
️️️️
Т. Грэй
ГОЛ! 1:0!
Чичарито
Пас отдал
Р. Эдвардс
90'
Замена
S. Kljestan
️️️️
V. Vázquez
81'
Замена
С. Грандсир
️️️️
К. Кабрал
75'
75'
Замена
A. Jasson
️️️️
С. Родригес
Замена
Э. Альварес
️️️️
Д. Коста
67'
63'
Замена
К. Паркс
️️️️
Н. Асеведо
54'
Желтая карточка
М. Амундсен
Желтая карточка
Д. Коста
41'
15'
Желтая карточка
Н. Асеведо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
11
Дуглас Коста
ЛВ
8
Марко Дельгадо
ЦП
22
Хулиан Араухо
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
91
Кевин Кабрал
ЦФ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
22
Райан Равелосон
ЦФ
44
Рахим Эдвардс
ЦФ
4
Сега Кулибали
ЦФ
20
Ник ДеПуй
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
25
Максим Шано
ЦЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
10
Максимильяно Моралес
ЦП
5
Николас Асеведо
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
11
Таллес Магно
ЦФ
24
Тайвон Грэй
ЦФ
8
Сантьяго Родригес
ЦФ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
4
Jorge Villafaña
ЦЗ
2
Джален Нил
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
7
Самуэль Грандсир
ПВ
9
Деян Йовелич
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
23
Даниэль Агирре
ЦФ
10
Эфраин Альварес
ЦФ
Нью-Йорк Сити
29
Gedion Zelalem
ЦП
55
Китон Паркс
ЦП
13
Luis Barraza
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
32
Vuk Latinovich
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
97
Хебер
ЦФ
1-1-5
31
Бонд
8
Дельгадо
11
Коста
22
Равелосон
20
ДеПуй
4
Кулибали
44
Эдвардс
8
3-1-5
1
Джонсон
25
Шано
18
Калленс
27
Моралес
10
Моралес
18
Амундсен
11
Кастелланос
8
Родригес
24
Грэй
11
Магно
91
Кабрал
7
Грандсир
7
Грандсир
91
Кабрал
8
16
16
8
11
Коста
10
Альварес
10
Альварес
11
Коста
5
Асеведо
55
Паркс
55
Паркс
5
Асеведо
8
Родригес
17
17
8
Родригес
24
Грэй
97
Хебер
97
Хебер
24
Грэй
Остались в запасе
Лос-Анджелес Гэлакси
Нью-Йорк Сити
33
Джонатан Клинсман
ВР
4
Jorge Villafaña
ЦЗ
2
Джален Нил
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
9
Деян Йовелич
ЦФ
23
Даниэль Агирре
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
29
Gedion Zelalem
ЦП
13
Luis Barraza
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
32
Vuk Latinovich
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Остались в запасе
33
Джонатан Клинсман
ВР
4
Jorge Villafaña
ЦЗ
2
Джален Нил
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
9
Деян Йовелич
ЦФ
23
Даниэль Агирре
ЦФ
Остались в запасе
29
Gedion Zelalem
ЦП
13
Luis Barraza
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
32
Vuk Latinovich
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Главный тренер
Ронни Дейла
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
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