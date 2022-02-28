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Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Нэшвилл
Сиэтл - Нэшвилл: обзор матча 28 февраля 2022
Сиэтл
28.02.2022, понедельник, 04:00
США. МЛС, 2 тур
0 : 1
Завершен
Нэшвилл
80'
А. Годой
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сиэтл - Нэшвилл
Желтая карточка
Н. Толо
90'
+5
89'
Замена
J. Maher
️️️️
S. Davis
Замена
Д. Лейва
️️️️
Х. Арреага
87'
81'
Замена
А. Мьюил
️️️️
Р. Леаль
81'
Замена
A. Arnaud Loba
️️️️
Х. Мухтар
80'
ГОЛ! 0:1!
А. Годой
Пас отдал
Р. Леаль
Замена
F. Montero
️️️️
Д. Моррис
75'
71'
Замена
T.
️️️️
С. Джей Сапонг
Замена
Н. Лодейро
️️️️
С. Адениран
46'
Желтая карточка
Х. Арреага
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
16
Алекс Рольдан
ЦП
6
Жоао Пауло
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
3
Обед Варгас
ЦФ
7
Самуэль Адениран
ЦФ
13
Джордан Моррис
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
13
Дакс МакКарти
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
11
Рэнделл Леаль
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
25
Джексон Раген
ЦЗ
6
Дэнни Лейва
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
99
Dylan Teves
ЦП
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
7
Лео Чу
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
Нэшвилл
35
Bryan Meredith
ВР
19
Алекс Мьюил
ЦП
12
T.
ЦП
5
Jack Maher
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
26
Люк Хаакенсон
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
9
Aké Arnaud Loba
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
3-4-3
24
Фрай
5
Толо
3
Арреага
28
Гомес Андраде
16
Рольдан
7
Рольдан
11
Русняк
6
Пауло
13
Моррис
7
Адениран
3
Варгас
4-5-1
1
2
Ловиц
15
Миллер
4
25
Циммерман
13
МакКарти
11
Леаль
20
Годой
54
10
Мухтар
9
Сапонг
3
Арреага
6
Лейва
6
Лейва
3
Арреага
7
Адениран
14
Лодейро
14
Лодейро
7
Адениран
13
Моррис
12
12
13
Моррис
11
Леаль
19
Мьюил
19
Мьюил
11
Леаль
9
Сапонг
12
12
9
Сапонг
54
5
5
54
10
Мухтар
9
9
10
Мухтар
Остались в запасе
Сиэтл
Нэшвилл
30
Stefan Cleveland
ВР
25
Джексон Раген
ЦЗ
22
Келин Роу
ЦП
99
Dylan Teves
ЦП
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
7
Лео Чу
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
35
Bryan Meredith
ВР
27
Tah Anunga
ЦФ
26
Люк Хаакенсон
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Остались в запасе
30
Stefan Cleveland
ВР
25
Джексон Раген
ЦЗ
22
Келин Роу
ЦП
99
Dylan Teves
ЦП
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
7
Лео Чу
ЦФ
Остались в запасе
35
Bryan Meredith
ВР
27
Tah Anunga
ЦФ
26
Люк Хаакенсон
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Гэри Смит
Статистика матча Сиэтл - Нэшвилл
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
Стадион:
Люмен Филд
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