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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС - ПАС Ламия
ПАС - ПАС Ламия: обзор матча 28 февраля 2022
ПАС
28.02.2022, понедельник, 20:30
Греция. Суперлига, 25 тур
1 : 0
Завершен
ПАС Ламия
44'
М. Персман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАС - ПАС Ламия
Замена
Э. Пантелакис
️️️️
Х. Хосе Переа
87'
Замена
А. Лиасос
️️️️
J. Schneider
81'
78'
Замена
Х. Элефтериадис
️️️️
Тайрон
Замена
А. Мендес Морейра
️️️️
З. Карахалиос
72'
62'
Замена
Ã. MartÃnez
️️️️
Г. Сарамантас
55'
Замена
К. Нуньес
️️️️
С. Генцоглу
54'
Замена
B. Arabuli
️️️️
А. Веллиос
53'
Желтая карточка
К. Провидакис
Желтая карточка
Х. Домингес
48'
46'
Замена
L. Bangoura
️️️️
K. Mazoulouxis
ГОЛ! 1:0!
М. Персман
44'
Желтая карточка
Я. Каргас
39'
37'
Желтая карточка
С. Генцоглу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС
12
Юрий Лодыгин
ВР
6
Зисис Карахалиос
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
27
Калеб Станко
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
25
Михаэль Гардавски
ЦП
5
Родриго Эррамуспе
ЦФ
4
Яннис Каргас
ЦФ
43
Марвин Персман
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
33
Jan-Marc Schneider
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
ПАС Ламия
5
Лукас
ЦЗ
88
Kyriakos Mazoulouxis
ЦЗ
4
Даниэль Адеджо
ЦЗ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
13
Саввас Генцоглу
ЦП
16
Данни Бехарано
ЦП
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
20
Тайрон
ЦФ
24
Константинос Провидакис
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
ПАС
64
Василиос Сулис
ВР
12
Луис Познански
ЦЗ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦФ
8
Ангелос Лиасос
ЦФ
22
Stefanos Siontis
ЦФ
0
F. Brener
ЦФ
11
Александрос Лолис
ЦФ
20
Ахмад Мендес Морейра
ЦФ
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
ПАС Ламия
31
Боян Шаранов
ВР
33
Ãngel MartÃnez
ЦЗ
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
20
Христос Элефтериадис
ЦФ
11
Кристофер Нуньес
ЦФ
8
Фанис Цандарис
ЦФ
45
Bachana Arabuli
ЦФ
10
Lass Bangoura
ЦФ
2-3-5
12
Лодыгин
6
Карахалиос
2
Салиакас
27
Станко
28
Домингес
25
Гардавски
4
Каргас
33
9
Переа
43
Персман
5
Эррамуспе
4-2-5
88
4
Адеджо
3
Сарамантас
5
Лукас
13
Генцоглу
16
Бехарано
1
Гаравелис
24
Провидакис
20
Тайрон
45
27
Веллиос
9
Переа
6
Пантелакис
6
Пантелакис
9
Переа
33
8
Лиасос
8
Лиасос
33
6
Карахалиос
20
Мендес Морейра
20
Мендес Морейра
6
Карахалиос
3
Сарамантас
33
33
3
Сарамантас
20
Тайрон
20
Элефтериадис
20
Элефтериадис
20
Тайрон
13
Генцоглу
11
Нуньес
11
Нуньес
13
Генцоглу
27
Веллиос
45
45
27
Веллиос
88
10
10
88
Остались в запасе
ПАС
ПАС Ламия
64
Василиос Сулис
ВР
12
Луис Познански
ЦЗ
22
Stefanos Siontis
ЦФ
0
F. Brener
ЦФ
11
Александрос Лолис
ЦФ
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
31
Боян Шаранов
ВР
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
8
Фанис Цандарис
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Остались в запасе
64
Василиос Сулис
ВР
12
Луис Познански
ЦЗ
22
Stefanos Siontis
ЦФ
0
F. Brener
ЦФ
11
Александрос Лолис
ЦФ
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
Остались в запасе
31
Боян Шаранов
ВР
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
8
Фанис Цандарис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Главный тренер
Бабис Теннес
Статистика матча ПАС - ПАС Ламия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Информация о матче
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