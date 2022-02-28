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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Рубин
Зенит - Рубин: обзор матча 28 февраля 2022
Зенит
28.02.2022, понедельник, 19:00
Россия. Премьер-лига, 19 тур
3 : 2
Завершен
Рубин
48'
Ю. Алберто
55'
А. Сутормин (П)
90+2'
И. Сергеев
61'
В. Лисакович
67'
В. Лисакович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зенит - Рубин
Замена
М. Оздоев
️️️️
Клаудиньо
90'
+4
ГОЛ! 3:2!
И. Сергеев
Пас отдал
Вендел
90'
+2
Замена
А. Ерохин
️️️️
Д. Круговой
84'
84'
Замена
М. Апшацев
️️️️
К. Кучаев
79'
Вторая желтая
Л. Мусаев
Замена
А. Мостовой
️️️️
А. Сутормин
74'
Замена
И. Сергеев
️️️️
Ю. Алберто
74'
72'
Замена
Ф. Уремович
️️️️
А. Ломовицкий
72'
Замена
А. Зуев
️️️️
А. Дрейер
72'
Замена
Г. Онугха
️️️️
В. Лисакович
72'
Замена
С. Бакаев
️️️️
Х. Кварацхелия
70'
Травма
Х. Кварацхелия
70'
Травма
В. Лисакович
67'
ГОЛ! 2:2!
В. Лисакович
Пас отдал
К. Кучаев
61'
ГОЛ! 2:1!
В. Лисакович
Пас отдал
Л. Мусаев
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Сутормин
55'
54'
Желтая карточка
А. Ломовицкий
ГОЛ! 1:0!
Ю. Алберто
Пас отдал
Ю. Алберто
48'
Желтая карточка
В. Барриос
31'
17'
Желтая карточка
Л. Мусаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
71
Даниил Одоевский
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
3
Данил Круговой
ЛАЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
33
Клаудиньо
АП
10
Малком
ПВ
9
Юри Алберто
ЛФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
71
Илья Самошников
ПЗ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
38
Леон Мусаев
ОП
18
Константин Кучаев
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
10
Андерс Дрейер
ПВ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Зенит
1
Давид Бязров
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
28
Нуралы Алип
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
21
Магомед Оздоев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
33
Иван Сергеев
ЦФ
Рубин
30
Никита Медведев
ВР
22
Филип Уремович
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
6
Марат Апшацев
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
7
Герман Онугха
ЦФ
90
Кирилл Климов
ЦФ
3-2-1-2-2
71
Одоевский
3
Дуглас Сантос
78
Чистяков
11
Сутормин
3
Круговой
5
Барриос
8
Вендел
33
Клаудиньо
10
Малком
9
Алберто
22
Дзюба
3-1-1-3-2
99
Дюпин
71
Самошников
2
Бегич
3
Тальби
38
Мусаев
18
Кучаев
10
Дрейер
29
Хакшабанович
7
Кварацхелия
99
Лисакович
11
Ломовицкий
33
Клаудиньо
21
Оздоев
21
Оздоев
33
Клаудиньо
3
Круговой
21
Ерохин
21
Ерохин
3
Круговой
11
Сутормин
77
Мостовой
77
Мостовой
11
Сутормин
9
Алберто
33
Сергеев
33
Сергеев
9
Алберто
10
Дрейер
17
Зуев
17
Зуев
10
Дрейер
18
Кучаев
6
Апшацев
6
Апшацев
18
Кучаев
11
Ломовицкий
22
Уремович
22
Уремович
11
Ломовицкий
7
Кварацхелия
17
Бакаев
17
Бакаев
7
Кварацхелия
99
Лисакович
7
Онугха
7
Онугха
99
Лисакович
Остались в запасе
Зенит
Рубин
1
Давид Бязров
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
28
Нуралы Алип
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
Главный тренер
Сергей Семак
30
Никита Медведев
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
90
Кирилл Климов
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
1
Давид Бязров
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
28
Нуралы Алип
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
Остались в запасе
30
Никита Медведев
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
90
Кирилл Климов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Зенит - Рубин
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Рубин
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Помощники судьи:
Валентин Мурашов
Михаил Иванов
Дополнительные помощники:
VAR – Сергей Карасев; AVAR – Игорь Демешко
Резервный судья:
Ян Бобровский
Инспектор:
Александр Колобаев
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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