Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Фенербахче
Касымпаша - Фенербахче: обзор матча 28 февраля 2022
Касымпаша
28.02.2022, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 27 тур
1 : 2
Завершен
Фенербахче
68'
Д. Мюлека
6'
М. Зайц
90+1'
А. Салаи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Касымпаша - Фенербахче
Вторая желтая
А. Мабиль
90'
+8
Желтая карточка
А. Мабиль
90'
+8
90'
+7
Желтая карточка
Д. Росси
Желтая карточка
У. Спайич
90'
+4
Желтая карточка
Э. Эльмали
90'
+3
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
А. Салаи
90'
Замена
Э. Валенсия
️️️️
М. Зайц
86'
Желтая карточка
С. Дурсун
81'
Замена
Д. Пелкас
️️️️
И. Кахведжи
ГОЛ! 1:1!
Д. Мюлека
Пас отдал
А. Мабиль
68'
66'
Замена
С. Дурсун
️️️️
М. Бериша
Замена
А. Мабиль
️️️️
М. Фалл
60'
Замена
М. Травник
️️️️
В. Эйссерик
60'
Замена
Д. Мюлека
️️️️
У. Бозок
60'
Желтая карточка
В. Эйссерик
48'
6'
ГОЛ! 0:1!
М. Зайц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
12
Мортадха Бен Уанес
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
15
Таркан Сербест
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
34
Догукан Хасполат
ЦП
9
Валентин Эйссерик
АП
17
Умут Бозок
ЦФ
17
Эрен Эльмали
ЦФ
7
Мамаду Фалл
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
9
Диего Росси
ЛВ
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
19
Мигель Креспо
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
20
Мергим Бериша
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
Касымпаша
23
Харун Текин
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
11
Авер Мабиль
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
11
Джексон Мюлека
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
17
Ахмет Энгин
ЦФ
14
Райан Абид
ЦФ
Фенербахче
1
Берке Эзер
ВР
30
Назим Сангаре
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
10
Димитриос Пелкас
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
19
Сердар Дурсун
ЦФ
33
Çağtay Kurukalıp
ЦФ
30
Эннер Валенсия
ЦФ
3-3-1-3
1
Ташкыран
94
Хадергьонай
12
Бен Уанес
25
Спайич
15
Сербест
10
Хайрадинович
34
Хасполат
9
Эйссерик
7
Фалл
17
Эльмали
17
Бозок
4-3-2-1
1
Баиндыр
26
Осайи-Самуэль
4
Азиз
41
Салаи
3
Мин-Джэ
17
Кахведжи
8
Зайц
19
Креспо
15
Гюлер
9
Росси
20
Бериша
7
Фалл
11
Мабиль
11
Мабиль
7
Фалл
9
Эйссерик
10
Травник
10
Травник
9
Эйссерик
17
Бозок
11
Мюлека
11
Мюлека
17
Бозок
17
Кахведжи
10
Пелкас
10
Пелкас
17
Кахведжи
20
Бериша
19
Дурсун
19
Дурсун
20
Бериша
8
Зайц
30
Валенсия
30
Валенсия
8
Зайц
Остались в запасе
Касымпаша
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
8
Тунай Торун
ЦП
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
17
Ахмет Энгин
ЦФ
14
Райан Абид
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
1
Берке Эзер
ВР
30
Назим Сангаре
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
7
Хосе Соса
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
33
Çağtay Kurukalıp
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
Остались в запасе
23
Харун Текин
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
8
Тунай Торун
ЦП
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
17
Ахмет Энгин
ЦФ
14
Райан Абид
ЦФ
Остались в запасе
1
Берке Эзер
ВР
30
Назим Сангаре
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
7
Хосе Соса
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
33
Çağtay Kurukalıp
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Главный тренер
Исмаил Картал
Статистика матча Касымпаша - Фенербахче
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
Новости команд
Все
Касымпаша
Фенербахче
«Шахтер» – «Фенербахче» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:38
Лига чемпионов: шансы «Шахтера» и «Фенербахче» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:21
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Суперлига: шансы «Коджаэлиспора» и «Фенербахче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
В Турции рассказали о перспективах трансфера Кисляка
20 ноября
8
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Бешикташа» на победу в матче 10 тура
31 октября
«Шахтер» – «Фенербахче» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:38
Лига чемпионов: шансы «Шахтера» и «Фенербахче» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:21
Суперлига: шансы «Коджаэлиспора» и «Фенербахче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
В Турции рассказали о перспективах трансфера Кисляка
20 ноября
8
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии объявил о завершении международной карьеры
16 ноября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+