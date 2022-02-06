Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Верона
Ювентус - Верона: обзор матча 06 февраля 2022
Ювентус
06.02.2022, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 24 тур
2 : 0
Завершен
Верона
13'
Д. Влахович
61'
Д. Закария
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ювентус - Верона
84'
Замена
М. Прашелик
️️️️
И. Илич
84'
Замена
Б. Шутало
️️️️
Н. Казале
Замена
М. Кен
️️️️
А. Мората
83'
Замена
Д. Ругани
️️️️
Д. Кьеллини
75'
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
П. Дибала
75'
72'
Замена
Н. Калинич
️️️️
А. Барак
72'
Замена
П. Рецос
️️️️
Ф. Чеккерини
ГОЛ! 2:0!
Д. Закария
Пас отдал
А. Мората
61'
46'
Замена
Д. Бесса
️️️️
М. Велозу
17'
Желтая карточка
Ф. Депаоли
ГОЛ! 1:0!
Д. Влахович
Пас отдал
П. Дибала
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
6
Артур
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
61
Адриен Тамез
ОП
20
Иван Илич
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
72
Антонин Барак
АП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
11
Марле Аке
ЛВ
22
Уэстон МакКенни
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Мойзе Кен
ЦФ
19
Кайо Жорже
ЦФ
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
11
Даниэль Бесса
ЦП
22
Маттео Кансельери
ПВ
7
Матеуш Прашелик
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
4-1-2-3
13
Щесны
13
Данило
4
де Лигт
14
Кьеллини
22
Де Шильо
6
Закария
6
Артур
12
Рабьо
21
Дибала
21
Мората
28
Влахович
4-1-3-1-1
96
Монтипо
23
Депаоли
22
Гюнтер
11
Чеккерини
16
Казале
61
Тамез
20
Илич
44
Велозу
88
Лазович
72
Барак
15
Ласанья
21
Дибала
7
Куадрадо
7
Куадрадо
21
Дибала
14
Кьеллини
24
Ругани
24
Ругани
14
Кьеллини
21
Мората
9
Кен
9
Кен
21
Мората
11
Чеккерини
45
Рецос
45
Рецос
11
Чеккерини
16
Казале
44
Шутало
44
Шутало
16
Казале
44
Велозу
11
Бесса
11
Бесса
44
Велозу
20
Илич
7
Прашелик
7
Прашелик
20
Илич
72
Барак
9
Калинич
9
Калинич
72
Барак
Остались в запасе
Ювентус
Верона
11
Марле Аке
ЛВ
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
19
Кайо Жорже
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
22
Алессандро Берарди
ВР
42
Диего Коппола
ЦЗ
22
Маттео Кансельери
ПВ
Главный тренер
Игор Тудор
Остались в запасе
11
Марле Аке
ЛВ
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
19
Кайо Жорже
ЦФ
Остались в запасе
22
Алессандро Берарди
ВР
42
Диего Коппола
ЦЗ
22
Маттео Кансельери
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Игор Тудор
Статистика матча Ювентус - Верона
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Ювентус
Верона
Лига Европы: шансы «Ювентуса» и «Омонии» на победу в матче 5 тура
10:46
«Ювентус» – «Венеция»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Ювентуса» и «Венеции» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Конте готов вернуться в «Ювентус»: «Рано или поздно этот круг замкнется»
20 ноября
1
Почеттино хочет усилить «Манчестер Юнайтед» игроком сборной США
17 ноября
Лига Европы: шансы «Ювентуса» и «Омонии» на победу в матче 5 тура
10:46
«Ювентус» – «Венеция»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Ювентуса» и «Венеции» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Конте готов вернуться в «Ювентус»: «Рано или поздно этот круг замкнется»
20 ноября
1
Почеттино хочет усилить «Манчестер Юнайтед» игроком сборной США
17 ноября
Серия А. «Милан» вылетел из топ-4, «Комо» заскочил в зону ЛЧ и другие результаты заключительного тура
24 мая
2
«Верона» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026
24 мая
«Верона» – «Рома»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 1.45
23 мая
«Интер» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Интер» – «Верона»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 2.05
16 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+