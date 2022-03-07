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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Урал
Краснодар - Урал: обзор матча 07 марта 2022
Краснодар
07.03.2022, понедельник, 14:00
Россия. Премьер-лига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Урал
59'
Э. Сперцян (П)
65'
В. Ильин
79'
Э. Бикфалви
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краснодар - Урал
Желтая карточка
Е. Сорокин
86'
79'
ГОЛ! 2:1!
Э. Бикфалви
Пас отдал
Р. Гаджимурадов
79'
Замена
О. Шатов
️️️️
Ч. Магомадов
75'
Желтая карточка
А. Герасимов
Замена
В. Якимов
️️️️
Н. Кривцов
74'
70'
Замена
️️️️
А. Юшин
69'
Замена
А. Евсеев
️️️️
Д. Мишкич
ГОЛ! 2:0!
В. Ильин
Пас отдал
И. Манелов
65'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Сперцян
59'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
88
Никита Кривцов
АП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
2
Ираклий Манелов
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Урал
1
Илья Помазун
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
8
Рафал Августиняк
ОП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
7
Александр Юшин
ПВ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
1
Станислав Агкацев
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
Урал
31
Дмитрий Ландаков
ВР
6
Доминик Динга
ЦЗ
83
Артем Шмыков
ОП
92
Роман Емельянов
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
13
Михаил Агеев
ЦФ
4-1-3-2
39
Сафонов
23
Чернов
28
Сорокин
14
Мартынович
98
Петров
53
Черников
88
Кривцов
8
Сперцян
2
Манелов
98
Ильин
11
Ионов
3-3-1-3
1
Помазун
63
Кузьмичев
46
Мамин
93
Герасимов
95
Магомадов
8
Августиняк
3
Гогличидзе
33
Мишкич
7
Юшин
10
Бикфалви
10
Гаджимурадов
88
Кривцов
23
Якимов
23
Якимов
88
Кривцов
95
Магомадов
27
Шатов
27
Шатов
95
Магомадов
33
Мишкич
94
Евсеев
94
Евсеев
33
Мишкич
Остались в запасе
Краснодар
Урал
1
Евгений Городов
ВР
1
Станислав Агкацев
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
Главный тренер
Александр Сторожук
83
Артем Шмыков
ОП
31
Дмитрий Ландаков
ВР
6
Доминик Динга
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
13
Михаил Агеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Остались в запасе
1
Евгений Городов
ВР
1
Станислав Агкацев
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
Остались в запасе
83
Артем Шмыков
ОП
31
Дмитрий Ландаков
ВР
6
Доминик Динга
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
13
Михаил Агеев
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Игорь Шалимов
Статистика матча Краснодар - Урал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Помощники судьи:
Алексей Ширяев
Алексей Воронцов
Дополнительные помощники:
VAR – Алексей Сухой; AVAR – Дмитрий Мосякин
Резервный судья:
Владимир Сельдяков
Инспектор:
Николай Иванов
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
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