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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Рубин
Ахмат - Рубин: обзор матча 07 марта 2022
Ахмат
07.03.2022, понедельник, 19:00
Россия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 2
Завершен
Рубин
3'
Д. Уткин
51'
В. Лисакович
90+1'
А. Дрейер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ахмат - Рубин
90'
+4
Замена
Г. Онугха
️️️️
В. Лисакович
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
А. Дрейер
Желтая карточка
А. Архипов
88'
Замена
А. Швец
️️️️
Д. Уткин
88'
Замена
А. Архипов
️️️️
С. Себай
88'
85'
Желтая карточка
С. Бегич
Замена
И. Умаев
️️️️
Б. Бериша
77'
71'
Замена
С. Бакаев
️️️️
Х. Кварацхелия
Желтая карточка
С. Себай
63'
Замена
С. Себай
️️️️
М. Конате
55'
Замена
В. Карапузов
️️️️
Е. Харин
55'
51'
Желтая карточка
Ф. Уремович
51'
ГОЛ! 1:1!
В. Лисакович
Пас отдал
Х. Кварацхелия
46'
Замена
Г. Зотов
️️️️
И. Самошников
44'
Желтая карточка
И. Самошников
Желтая карточка
А. Тимофеев
21'
ГОЛ! 1:0!
Д. Уткин
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
7
Бернард Бериша
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
10
Андерс Дрейер
ПВ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
42
Александр Мелихов
ВР
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
92
Абубакар Иналкаев
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
9
Артем Архипов
ЦФ
11
Ислам Альсултанов
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
15
Сенин Себай
ЦФ
10
Идрис Умаев
ЦФ
Рубин
30
Никита Медведев
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
47
Иван Савицкий
ЛЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
6
Марат Апшацев
ЦП
18
Константин Кучаев
АП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
90
Кирилл Климов
ЦФ
7
Герман Онугха
ЦФ
4-1-2-2-1
88
Шелия
8
Богосавац
4
Быстров
23
Нижич
55
Тодорович
94
Тимофеев
17
Коновалов
47
Уткин
7
Бериша
59
Харин
13
Конате
4-3-3
99
Дюпин
2
Бегич
3
Тальби
22
Уремович
71
Самошников
10
Дрейер
29
Хакшабанович
7
Кварацхелия
99
Лисакович
17
Зуев
11
Ломовицкий
47
Уткин
0
Швец
0
Швец
47
Уткин
59
Харин
17
Карапузов
17
Карапузов
59
Харин
Себай
9
Архипов
9
Архипов
Себай
13
Конате
15
Себай
15
Себай
13
Конате
7
Бериша
10
Умаев
10
Умаев
7
Бериша
71
Самошников
31
Зотов
31
Зотов
71
Самошников
7
Кварацхелия
17
Бакаев
17
Бакаев
7
Кварацхелия
99
Лисакович
7
Онугха
7
Онугха
99
Лисакович
Остались в запасе
Ахмат
Рубин
88
Виталий Гудиев
ВР
42
Александр Мелихов
ВР
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
92
Абубакар Иналкаев
ЦП
11
Ислам Альсултанов
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
47
Иван Савицкий
ЛЗ
30
Никита Медведев
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
6
Марат Апшацев
ЦП
18
Константин Кучаев
АП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
90
Кирилл Климов
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
42
Александр Мелихов
ВР
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
92
Абубакар Иналкаев
ЦП
11
Ислам Альсултанов
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Остались в запасе
47
Иван Савицкий
ЛЗ
30
Никита Медведев
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
6
Марат Апшацев
ЦП
18
Константин Кучаев
АП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
90
Кирилл Климов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Ахмат - Рубин
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Рубин
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Помощники судьи:
Алексей Лунев
Алексей Стипиди
Дополнительные помощники:
VAR – Артем Чистяков; AVAR – Илья Елеференко
Резервный судья:
Артур Федоров
Инспектор:
Алексей Тюмин
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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