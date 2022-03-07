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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Леванте
Атлетик - Леванте: обзор матча 07 марта 2022
Атлетик
07.03.2022, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 27 тур
3 : 1
Завершен
Леванте
63'
М. Весга
76'
И. Уильямс
88'
О. Саррага (П)
90+1'
Х. де Фрутос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетик - Леванте
90'
+1
ГОЛ! 3:1!
Х. де Фрутос
ГОЛ с пенальти! 3:0!
О. Саррага
88'
84'
Замена
Э. Франкеса
️️️️
Сон
84'
Замена
Д. Гомес
️️️️
Р. Марти
Замена
А. Вильялибре
️️️️
И. Уильямс
79'
Замена
А. Петха
️️️️
У. Венцедор
78'
ГОЛ! 2:0!
И. Уильямс
Пас отдал
А. Беренгер
76'
Замена
О. Саррага
️️️️
О. Сансет
73'
Замена
Н. Уильямс
️️️️
И. Муньяин
73'
71'
Замена
М. Мальса
️️️️
Г. Мелеро
71'
Замена
А. Кантеро
️️️️
М. Касерес
ГОЛ! 1:0!
М. Весга
Пас отдал
А. Беренгер
63'
Замена
Д. Вивиан
️️️️
И. Мартинес
55'
45'
+2
Замена
Э. Барди
️️️️
Х. Луис Моралес
37'
Желтая карточка
Сон
20'
Желтая карточка
Х. Мирамон
Желтая карточка
А. Беренгер
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
12
Унаи Венцедор
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Икер Муньяин
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Леванте
25
Дани Карденас
ВР
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
17
Сон
ПЗ
16
Гонсало Мелеро
ЦП
18
Пепелу
ЦП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
9
Рохер Марти
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Атлетик
13
Хокин Эскьета
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
6
Ойер Саррага
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
10
Нико Уильямс
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Леванте
13
Айтор
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
11
Микаэль Мальса
ОП
17
Никола Вукчевич
ОП
10
Энис Барди
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
99
Дани Гомес
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Симон
17
Бершиче
5
Альварес
26
Мартинес
18
де Маркос
6
Весга
12
Венцедор
8
Сансет
10
Муньяин
7
Беренгер
9
Уильямс
3-2-2-1-2
25
Карденас
6
Дуарте
4
Касерес
44
Пьер
17
Сон
21
Мирамон
16
Мелеро
18
Пепелу
19
де Фрутос
25
Моралес
9
Марти
26
Мартинес
3
Вивиан
3
Вивиан
26
Мартинес
12
Венцедор
18
Петха
18
Петха
12
Венцедор
8
Сансет
6
Саррага
6
Саррага
8
Сансет
10
Муньяин
10
Уильямс
10
Уильямс
10
Муньяин
9
Уильямс
12
Вильялибре
12
Вильялибре
9
Уильямс
16
Мелеро
11
Мальса
11
Мальса
16
Мелеро
25
Моралес
10
Барди
10
Барди
25
Моралес
17
Сон
15
Франкеса
15
Франкеса
17
Сон
4
Касерес
21
Кантеро
21
Кантеро
4
Касерес
9
Марти
99
Гомес
99
Гомес
9
Марти
Остались в запасе
Атлетик
Леванте
13
Хокин Эскьета
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
22
Нико Серрано
ЛВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
13
Айтор
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Остались в запасе
13
Хокин Эскьета
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
22
Нико Серрано
ЛВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Статистика матча Атлетик - Леванте
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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