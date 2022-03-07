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Расписание матчей
Англия. Кубок
Ноттингем Форест - Хаддерсфилд Таун
Ноттингем Форест - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 07 марта 2022
Ноттингем Форест
07.03.2022, понедельник, 22:30
Англия. Кубок, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Хаддерсфилд Таун
29'
С. Сарридж
37'
Р. Йетс
13'
Т. Лис
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ноттингем Форест - Хаддерсфилд Таун
79'
Замена
Ф. Анджорин
️️️️
Д. Синани
Замена
К. Дэвис
️️️️
С. Сарридж
67'
67'
Замена
Д. Роудс
️️️️
Д. Холмс
Замена
Д. Коулбэк
️️️️
Ф. Зинкернагель
64'
55'
Замена
Д. Уорд
️️️️
М. Сарр
55'
Замена
Г. Тоффоло
️️️️
Д. Руффельс
ГОЛ! 2:1!
Р. Йетс
Пас отдал
Д. Гарнер
37'
Желтая карточка
М. Лоу
32'
ГОЛ! 1:1!
С. Сарридж
Пас отдал
Р. Йетс
29'
13'
ГОЛ! 0:1!
Т. Лис
Пас отдал
Д. Синани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
34
Этан Хорват
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Хаддерсфилд Таун
31
Джамал Блэкмэн
ВР
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
6
Джонатан Хогг
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
7
Сорба Томас
ПВ
3
Джош Руффельс
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
77
Алекс Майтен
ЛВ
22
Ричмонд Ларея
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
88
Кафу
ЦП
11
Джо Лолли
ЦП
10
Ксанде Силва
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
13
Джон Расселл
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
7
Скотт Хай
ЦФ
11
Аарон Роу
ЦФ
20
Олли Тертон
ЦФ
21
Ли Николлс
ЦФ
18
Фаустино Анджорин
РФ
3-3-1-2-1
34
Хорват
6
Уорролл
27
Кук
26
Маккена
3
Лоу
37
Гарнер
99
Спенс
22
Йетс
22
Джонсон
11
Зинкернагель
9
Сарридж
4-1-3-1-1
31
Блэкмэн
2
Пипа
23
Сарр
12
Лис
5
Пирсон
6
Эйтинг
6
Хогг
10
Синани
14
Холмс
7
Томас
3
Руффельс
11
Зинкернагель
4
Коулбэк
4
Коулбэк
11
Зинкернагель
9
Сарридж
9
Дэвис
9
Дэвис
9
Сарридж
3
Руффельс
15
Тоффоло
15
Тоффоло
3
Руффельс
14
Холмс
29
Роудс
29
Роудс
14
Холмс
23
Сарр
25
Уорд
25
Уорд
23
Сарр
10
Синани
18
Анджорин
18
Анджорин
10
Синани
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Хаддерсфилд Таун
10
Ксанде Силва
ПВ
30
Брис Самба
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
22
Ричмонд Ларея
ЦП
88
Кафу
ЦП
11
Джо Лолли
ЦП
77
Алекс Майтен
ЛВ
Главный тренер
Стив Купер
13
Джон Расселл
ЦП
7
Скотт Хай
ЦФ
11
Аарон Роу
ЦФ
20
Олли Тертон
ЦФ
21
Ли Николлс
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
10
Ксанде Силва
ПВ
30
Брис Самба
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
22
Ричмонд Ларея
ЦП
88
Кафу
ЦП
11
Джо Лолли
ЦП
77
Алекс Майтен
ЛВ
Остались в запасе
13
Джон Расселл
ЦП
7
Скотт Хай
ЦФ
11
Аарон Роу
ЦФ
20
Олли Тертон
ЦФ
21
Ли Николлс
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Ноттингем Форест - Хаддерсфилд Таун
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
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