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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Уфа
Зенит - Уфа: обзор матча 07 марта 2022
Зенит
07.03.2022, понедельник, 16:30
Россия. Премьер-лига, 20 тур
2 : 0
Завершен
Уфа
51'
Д. Круговой
67'
Малком
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зенит - Уфа
87'
Желтая карточка
В. Камилов
Замена
А. Мостовой
️️️️
Малком
86'
81'
Замена
О. Иванов
️️️️
Р. Фищенко
Замена
Н. Алип
️️️️
Вендел
78'
71'
Замена
Д. Емельянов
️️️️
Т. Родригеш
71'
Замена
В. Камилов
️️️️
Ф. Мрзляк
Замена
И. Сергеев
️️️️
А. Дзюба
69'
Замена
А. Ерохин
️️️️
Ю. Алберто
69'
ГОЛ! 2:0!
Малком
Пас отдал
А. Дзюба
67'
61'
Замена
А. Никитин
️️️️
А. Голубев
Желтая карточка
Клаудиньо
52'
ГОЛ! 1:0!
Д. Круговой
51'
Замена
В. Караваев
️️️️
А. Сутормин
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
33
Клаудиньо
АП
10
Малком
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
24
Филип Мрзляк
ОП
50
Артем Голубев
ЦП
20
Тиагу Родригеш
АП
55
Александр Саплинов
АП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Зенит
1
Давид Бязров
ВР
28
Нуралы Алип
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
14
Далер Кузяев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
33
Иван Сергеев
ЦФ
Уфа
31
Антон Чичкан
ВР
3
Неманья Милетич
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
99
Данила Емельянов
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
11
Остон Урунов
АП
4-1-1-2-2
41
Кержаков
3
Дуглас Сантос
3
Круговой
78
Чистяков
11
Сутормин
5
Барриос
8
Вендел
33
Клаудиньо
10
Малком
9
Алберто
22
Дзюба
4-2-1-3
31
Беленов
70
Кабутов
44
Журавлев
15
Плиев
5
Йокич
6
Фищенко
24
Мрзляк
50
Голубев
17
Касинтура
55
Саплинов
20
Родригеш
8
Вендел
28
Алип
28
Алип
8
Вендел
11
Сутормин
15
Караваев
15
Караваев
11
Сутормин
9
Алберто
21
Ерохин
21
Ерохин
9
Алберто
10
Малком
77
Мостовой
77
Мостовой
10
Малком
22
Дзюба
33
Сергеев
33
Сергеев
22
Дзюба
50
Голубев
4
Никитин
4
Никитин
50
Голубев
20
Родригеш
99
Емельянов
99
Емельянов
20
Родригеш
6
Фищенко
19
Иванов
19
Иванов
6
Фищенко
24
Мрзляк
18
Камилов
18
Камилов
24
Мрзляк
Остались в запасе
Зенит
Уфа
1
Давид Бязров
ВР
95
Арсен Адамов
ПЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
31
Антон Чичкан
ВР
3
Неманья Милетич
ЛЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
11
Остон Урунов
АП
Главный тренер
Алексей Стукалов
Остались в запасе
1
Давид Бязров
ВР
95
Арсен Адамов
ПЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
Остались в запасе
31
Антон Чичкан
ВР
3
Неманья Милетич
ЛЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
11
Остон Урунов
АП
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Алексей Стукалов
Статистика матча Зенит - Уфа
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Роман Усачев
Варанцо Петросян
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Антон Кобзев
Резервный судья:
Владислав Безбородов
Инспектор:
Гаряфий Жафяров
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
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